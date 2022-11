Suis-je diabétique sans le savoir ? C’est une question que l’on devrait peut-être plus souvent se poser quand on sait qu’un diabétique sur deux s’ignore, faute de symptômes. Alors que, selon les estimations, 8 % de la population belge est atteinte de diabète - soit environ 1 million de Belges -, les connaissances sur cette maladie restent approximatives. D’un sondage réalisé auprès de 1000 Belges à l’initiative de Dexcom, fabricant de systèmes de mesure continue du glucose, il ressort que 87 % de nos concitoyens considèrent le diabète comme une maladie grave avec de lourdes répercussions dans la vie quotidienne.

"Le diabète est en effet une maladie grave, car la personne qui en est atteinte le restera toute sa vie et son impact sur la santé générale peut être considérable, commente le Pr Pieter Gillard, endocrinologue à l'UZ Leuven. Pourtant, l'impact sur la vie quotidienne des gens varie beaucoup d'une personne à l'autre, selon qu'ils parviennent ou non à contrôler la maladie et ses effets."

Les signes à connaître

Célébrée ce lundi 14 novembre, la Journée mondiale du diabète est donc l’occasion de repréciser quelques notions de base, comme les différentes formes de diabète. Ainsi, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui apparaît le plus souvent chez des personnes jeunes, de façon fulgurante. L’organisme produit des anticorps qui vont détruire les cellules du pancréas productrices de l’insuline. Le diabète de type 2, lui, est davantage induit par notre mode de vie. Même si une prédisposition familiale ou ethnique n’est pas à exclure, une mauvaise alimentation, le surpoids et la sédentarité constituent des facteurs de risque importants.

Quant aux signes qui doivent alerter, l’Association du diabète cite : une soif intense, une envie fréquente d’uriner, une perte de poids importante et inexpliquée, des vomissements et des douleurs stomacales, des infections fréquentes ou encore une guérison lente des plaies.