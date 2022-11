"Nous sommes confrontés à un problème grave qui, s’il n’est pas atténué, pourrait menacer la survie de l’humanité"

Prostate, testicule, intestin, poumon, peau : Messieurs, à vos dépistages dans le cadre de Movember !

Alors qu’Octobre rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, vient de se terminer, voici que Movember prend le relais. Issu de la contraction de "mo" (pour moustache) et "november", cet événement annuel invite les hommes à se laisser pousser la moustache – et à l’entretenir – pendant tout le mois de novembre pour montrer leur soutien à cette campagne de sensibilisation et de lever de fonds pour la recherche dans les maladies plus spécifiquement masculines. Organisée depuis 2003 par l’australienne Movember Foundation Charity, cette initiative vise à "changer le visage de la santé au masculin".