La grippe est bel et bien là : le seuil épidémique est franchi en Belgique

Le nombre de malades autour de nous et de consultations chez les médecins pour symptômes grippaux ne cessant de croître, on le pressentait... Cette fois, ça y est : nous avons à présent bel et bien dépassé pour la première fois cet hiver le seuil épidémique pour la grippe. Les critères d'épidémie de grippe ont été remplis chez les...