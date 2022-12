Un piège à éviter et quelques astuces pour se faire plaisir pendant les fêtes sans prendre de kilos

Réveillon ou Noël sans faire les courses ou sans cuisiner : pour combien on s’en tire ?

Se faire désirer

Pour ne pas se jeter sur les zakouski, mieux vaut éviter d'arriver le premier. Ainsi, vous économiserez quelques précieuses minutes loin de la nourriture, à une heure où l'on a généralement faim. Prenez le temps d'arriver à votre aise, de saluer l'assemblée, de prendre des nouvelles de vos proches... avant d'entamer les biscuits apéritifs.

Une place stratégique

La meilleure façon d'éviter de succomber à la tentation est de s'en éloigner le plus possible. Prenez donc place loin des zakouski. Cela vous empêchera d'avoir un accès rapide à la nourriture et limitera donc votre envie de vous (re)servir.

Pouvoir d'achat et marché de Noël : "La consommation est beaucoup plus spontanée et détendue qu'en France"

Ne pas arriver le ventre vide

Nombreux sont ceux qui tentent de s'économiser avant un repas de fête. Ils ne mangent donc que très peu à midi - voire rien du tout - pour s'assurer de pouvoir profiter pleinement du festin du soir. Si cela peut sembler être une bonne idée pour compenser les kilos pris lors du réveillon, l'astuce peut se transformer en piège quand on sait que l'on va arriver affamé chez nos hôtes. Le meilleur moyen de se retrouver à craquer rapidement et à se jeter sur les zakouski. Pour éviter ce cas de figure, Serge Pieters recommande de manger un bol de potage avant de se rendre à la fête. "Cela permet de ne pas arriver le ventre vide et de ne pas avoir pour mission de se remplir le plus rapidement possible. On va pouvoir davantage choisir ce que l'on a envie de manger et ce qui nous tente moins. D'autant plus que les réveillons sont souvent des repas tardifs, donc ne pas avoir trop faim en arrivant est une très bonne idée..."

Savoir dire non... avec la manière

Pour éviter de trop manger, il faut apprendre à dire non quand quelqu'un propose de vous resservir. Si cela peut sembler facile, dans la pratique, ça ne l'est pas tant que ça. "Il y a toujours cette crainte de frustrer les gens qui nous ont invité", détaille Serge Pieters. "On se dit qu’ils ont fait des efforts, qu’ils ont mis de l’argent dans le repas. Si on dit non, on sait qu’on va un peu frustrer l’hôte." C'est pourquoi il faut savoir s'y prendre. "Mieux vaut dire quelque chose comme “je me réserve pour le plat” quand on me propose de me resservir pour l’entrée. De la sorte, je ne dis pas non et je manifeste mon envie de goûter le plat. On peut faire la même chose pour le plat, en parlant du dessert."

Comment faire des économies à Noël grâce au "Do it Yourself"

Un menu différent mais tout aussi succulent

Si vous êtes les hôtes, libre à vous de concocter un repas quelque peu différent cette année. Vous retrouverez ici quelques idées de menu festif mais plus équilibré.