Cette approche, vieille de plus d'un siècle, consiste à recourir à des virus mangeurs de bactéries pour lutter contre les infections bactériennes sévères. Aux Cliniques universitaires Saint-Luc, le Dr Brieuc Van Nieuwenhuyse consacre depuis 4 ans ses recherches aux phages.

Quand les antibiotiques, seuls, n'ont plus d'effet, pourquoi ne pas envisager la phagothérapie?

Utiliser des virus bactériophages, c’est-à-dire mangeurs ou tueurs de (mauvaises) bactéries, à des fins thérapeutiques pour lutter contre les infections bactériennes : ainsi pourrait se résumer le principe de la phagothérapie, une approche vieille de plus d'un siècle qui devrait revenir au goût du jour. Face aux résistances de plus en plus nombreuses, intenses...