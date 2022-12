Noël : trois choses simples à faire pour éliminer les excès au lendemain du réveillon

Donc, manger plus gras et en plus grande quantité lors d'une soirée n'est pas un souci, mais à petite dose. Et pourquoi pas en adoptant certaines habitudes au lendemain du festin ?

Le diététicien recommande tout d'abord de bien boire de l’eau dès le réveil. "L’idée est de bien s’hydrater. Pour cela, on peut également manger des bouillons ou des potages, boire du thé", poursuit M. Pieters.

S'il ne préconise pas forcément de se lancer immédiatement dans un régime, le spécialiste prône toutefois une alimentation "plus légère" en ce lendemain de fête. "Après avoir bien mangé la veille, il est bon de passer à des aliments plus légers, comme des fruits ou des légumes. Le chou, par exemple, est excellent pour la digestion."

Enfin, pour ceux qui en ont le temps et l'envie, pourquoi pas faire un peu de sport en se promenant ? "Si l’on marche cinq ou dix kilomètres, c'est déjà très bien car cela permet d’éliminer des calories. En plus, si le temps le permet, c'est très agréable", conclut-il.