Il y a tout juste trois ans, l'OMS prenait connaissance d'une "pneumonie virale" d'origine inconnue

Au moment du signalement depuis la Chine, 44 cas étaient observés dans la municipalité de Wuhan, dont 11 personnes se trouvant dans un état grave. L'OMS a communiqué pour la première fois publiquement au sujet du virus le 4 janvier 2020, et les évènements se sont ensuite rapidement enchaînés: l'organisation déclare le 30 janvier que l'on a affaire à urgence de santé publique de portée internationale, le 11 février la maladie reçoit le nom de "Covid-19" et le 11 mars l'OMS parle désormais de "pandémie".

”Testez les gens au Nouvel An, la moitié aura le covid” : Steven Van Gucht annonce une nouvelle vague et elle ne viendra pas de Chine

L'origine est rapidement située dans un marché de Wuhan où des animaux vivants sont commercialisés. Pour l'OMS, le plus probable est que le virus ait été transmis de l'animal à l'homme.

Sur la première moitié de janvier, le virus s'est propagé dans toute la Chine avant de faire son apparition dans des pays voisins et des pays avec lesquels les échanges sont nombreux. En début d'année, en Europe, c'est surtout en Espagne et en Italie qu'il commence à inquiéter, les images d'hôpitaux surchargés au point de faire reposer des patients sur le sol circulant dans les médias.

En Belgique, le premier cas connu apparait le 3 février. Il s'agit d'un quinquagénaire de Flandre occidentale évacué depuis Wuhan et porteur du virus. Le 11 mars, les trois premiers décès surviennent. Peu après, le fédéral intervient et déclare le confinement ou "lockdown": le télétravail devient la norme, les activités non essentielles doivent subitement cesser, les écoles ferment leurs portes, il est demandé à tout un chacun de rester le plus possible chez soi.

Dans les deux années qui ont suivi, les assouplissements, durcissements, précisions des règles se succèdent. En mars dernier, le Comité de concertation décide d'abandonner la plupart des mesures restantes, et l'été 2022 a un goût de retrouvailles avec la liberté.

La fin des restrictions n'a cependant pas signifié la fin du coronavirus. Aujourd'hui, plus de 1.400 personnes sont testées positives au SARS-CoV-2 en moyenne par jour. En Belgique, on a enregistré en tout 4,6 millions de contaminations et 33.228 décès (avec ou par le virus).