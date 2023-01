Les vertus insoupçonnées des champignons: “Leur valeur énergétique est proche de celle des légumes verts”

”Rien que sur notre territoire, il existe bien plus d’espèces de champignons différentes que de plantes”, explique le Pr Caroline Stévigny, vice-doyenne de la Faculté de pharmacie de l’ULB. Ils jouent d’ailleurs un rôle important de dépollueur de nos forêts”. Sans compter leurs atouts nutritionnels…

C’est une évidence dont on est de plus en plus nombreux à prendre conscience : “La santé passe aussi par l’assiette”. Tel était l’intitulé...