Le CHU de Liège propose un test de dépistage de 120 maladies graves chez l'enfant

Actuellement, le dépistage néonatal effectué en Fédération Wallonie-Bruxelles ne permettait de détecter que 19 de ces maladies. Le nouveau programme, appelé "Baby Detect", permet désormais d'en déceler 120. Une liste qui "devrait encore s'allonger", selon Laurent Servais, qui rappelle que "plus on détecte tôt une maladie, et même idéalement avant les symptômes, plus on pourra la traiter efficacement."