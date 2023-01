Cinq vagues épidémiques de Covid-19, un été particulièrement chaud et deux débuts d’épidémie de grippe, couplée à une épidémie de bronchiolite : voilà de quoi expliquer la surmortalité de 5,1 % observée en 2022. Avec 5 612 décès supplémentaires estimés selon le modèle Be-MOMO (The Belgian Mortality Monitoring), sur les 115 436 décès observés, et un pic important de surmortalité durant le mois de décembre, l’an dernier fut plus rude que de coutume, principalement...

