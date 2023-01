"La maladie de Charcot, c'est ma vie. C'est l'horreur et un cadeau en même temps"

Heureux époux et papa de trois enfants, Gwenaël Bernard a 30 ans quand on lui diagnostique une sclérose latérale amyotrophique, avec un pronostic de deux à trois ans de survie. Dix ans plus tard, il vient de publier “Charcot ou la vie, il faut choisir” (Ed. L’Harmattan).