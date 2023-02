"Une cuite de temps en temps, ce n’est pas grave.” Vraiment ?

L’alcool est la première cause de mortalité chez les moins de 30 ans. “Combien de consommateurs ont-ils conscience de boire un produit chimique ?, interroge le Dr Thomas Orban dans son dernier ouvrage L’alcool sans tabous, spécial 12-35 ans, écrit avec le journaliste Vincent Liévin. Qui sait qu’il y a de l’éthanol dans son verre de vin, dans sa bière ou autre alcool ? Nous devrions apprendre dès l’école ce qu’est l’éthanol. Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes consultent des applications pour savoir ce qu’ils mangent en scannant un code-barres sur un produit, mais personne ne scanne le produit alcool.”