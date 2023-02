Appel à témoignages : Ozempic, Wegovy… Prenez-vous les nouveaux médicaments “miracle” pour perdre du poids ?

L’Ozempic est un médicament commercialisé depuis quelques mois en Belgique contre le diabète. Injecté dans le ventre, il régule le taux de sucre dans le sang et inhibe également l’appétit. Ce médicament peut aussi être utilisé contre l’obésité, sous le nom Wegovy. Il connaît aussi actuellement un vif succès sur les réseaux sociaux en tant que produit amaigrissant. Dans le même genre, il existe aussi le Saxenda et le Mounjaro est aussi annoncé. Ces médicaments “miracle” sont-ils vraiment si efficaces pour perdre du poids ? Et qu’en est-il des effets secondaires ? Nous allons consacrer un dossier à ce sujet et aimerions récolter vos témoignages. Vous avez pris ou prenez ces médicaments ? Racontez-nous vos impressions dans le formulaire ci-dessous. Elles apparaîtront dans quelques jours dans La Libre Belgique.