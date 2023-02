Le chemsex est une pratique sexuelle qui tire son nom des termes anglais "chemicals" (produit chimique/drogue) et du mot "sex" (sexe). Celle-ci consiste à consommer des psychotropes pour augmenter la durée et l'intensité des relations sexuelles.

Bien que la cocaïne et la 3-MMC ont de nombreux points communs, la dernière n'est pas issue de plantes. Il s'agit d'une drogue de synthèse et elle est donc fabriquée à partir de substances chimiques. Elle est très facilement accessible via certains sites Internet et bien plus abordable, en termes de prix, que la cocaïne. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) rapporte qu'un gramme de 3-MMC coûterait en moyenne 15,50 euros sur l'une de ces plateformes, tandis que la cocaïne se vend pour 70 à 80 euros par gramme.

Utilisée dans le cadre sexuel, cette drogue insuffle un sentiment d'euphorie, de bien-être et de toute puissance. Cependant, ses effets sont dévastateurs et provoquent une "augmentation du rythme cardiaque" et peuvent entraîner "tachycardie, hypertension et convulsions" selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Elle plonge également le consommateur dans des "états psychotiques" avec "paranoïa et profonde anxiété".

Depuis la pandémie du covid-19, la consommation des drogues de synthèse a explosée et la 3-MMC ne fait pas exception. Habituellement consommée dans les milieux homosexuels, cette substance est dorénavant consommée tant par des individus homosexuels qu'hétérosexuels et est très présente en Europe.