Selon l’étude publiée dans le British Journal of Sports Medicine, il suffirait de 11 minutes de sport par jour.

Ces 11 minutes permettraient de réduire les risques de cancer, de maladie cardiovasculaire ainsi que de décès prématuré.

Mais attention, il ne s’agit pas de n’importe quel sport : on parle ici d’activités d’aérobie. Celles-ci se définissent par l’utilisation d’oxygène. La capacité aérobique élevée est responsable de la réduction de risques d’apparition de problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, l’hypertension, le cancer ou même l’ostéoporose.

Les activités d’aérobie sont diverses et variées. On peut notamment citer la course, la danse, la marche, le vélo, le jogging ainsi que la natation. Pour quantifier l’intensité de l’effort, des moyens existent. Par exemple, si vous êtes en mesure de discuter mais pas de chanter, on parle d’une activité d’intensité modérée. Si la discussion n’est même pas vivable, on parle d’une activité à forte intensité, caractérisée par un rythme cardiaque plus élevé.

Pour saisir l’impact de l’activité physique sur la santé, les chercheurs de l’Université de Cambridge ont mené une enquête sur plus de 30 millions de participants adultes suivis pendant 10 ans en moyenne.

”Nous savions déjà qu’il existait une forte corrélation entre l’augmentation de l’activité physique et la réduction du risque de maladie cardiovasculaire, de cancer et de décès prématuré. Cette recherche le confirme, et affirme en outre qu’une quantité inférieure aux 150 minutes d’exercice recommandées par semaine peut être utile”, a conclu le Docteur Leana Wen, analyste médical de CNN.

Ce minimum recommandé de 150 minutes par semaine représente 22 minutes par jour, ce que certains candidats ont choisi de diviser par deux. Mais malgré cela, ils ont quand même bénéficié des bienfaits : “L’accumulation de 75 minutes d’activité d’intensité modérée par semaine – soit environ 11 minutes d’activité par jour – était associée à un risque de décès précoce inférieur de 23 %. Faire 75 minutes d’activité physique par semaine suffisait également à réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire de 17 % et un cancer de 7 %.”

Les bénéfices des personnes faisant 22 minutes d’exercice par jour étaient légèrement plus élevés, mais l’étude a prouvé que, au-delà de 150 minutes par semaine, les bénéfices devenaient moindres.

”Si vous êtes quelqu’un qui trouve les 150 minutes d’activité physique d’intensité modérée par semaine un peu intimidante, alors nos résultats devraient être une bonne nouvelle, a déclaré le Dr Soren Brage, auteur de l’étude, dans un communiqué de presse. Si vous trouvez que 75 minutes par semaine sont gérables, vous pouvez essayer de les augmenter progressivement jusqu’à la quantité totale recommandée.”

Un décès sur 10 évitable

Comme l’OMS l’avait déjà assuré, il est donc préférable de faire un petit peu de sport tous les jours que pas du tout, quitte à faire moins que le niveau recommandé.

”Un décès prématuré sur 10 aurait pu être évité si chacun atteignait ne serait-ce que la moitié du niveau d’activité physique recommandé”, expliquent les chercheurs de l’étude.

”Les avantages pourraient également inclure une amélioration de la fonction immunitaire, de la santé pulmonaire et cardiaque, des niveaux d’inflammation, de l’hypertension, du cholestérol et de la quantité de graisse corporelle” a expliqué Eleanor Watts, chercheuse postdoctorale à la division de l’épidémiologie et de la génétique du cancer à l’Institut national du cancer.

”Essayez donc de vous rendre à votre travail ou à votre lieu d’étude à pied ou à vélo plutôt qu’en voiture, ou jouez activement avec vos enfants ou petits-enfants. Faire des activités que vous aimez et qui sont faciles à inclure dans votre routine hebdomadaire est un excellent moyen de devenir plus actif”, conseille Leandro Garcia, coauteur de l’étude. “Mieux est l’ennemi du bien”, souligne-t-il en rappelant qu’un peu de sport est toujours mieux que rien.