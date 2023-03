En effet, celui-ci a expliqué que le gouvernement britannique avait envisagé l’idée d'” exterminer” tous les chats domestiques. La raison ? Au début de l’épidémie, un chat avait contracté la maladie et on craignait que celle-ci ne se transmette de l’animal à l’homme. La virologue Margaret Hosie avait d’ailleurs à l’époque appelé à la prudence.

James Bethell ajoute : “Vous imaginez ce qu’il se serait passé si on avait voulu le faire ? Et pourtant, à un moment donné il y avait des éléments en ce sens donc on a dû explorer cette piste pour l’écarter”.

Finalement, dans une étude parue en juin 2022, cette potentielle contamination du chat à l’homme a été confirmée, mais le risque s’avère faible, beaucoup plus faible d’ailleurs qu’une contamination de l’homme vers le chat.

On notera que si les chats du Royaume-Uni ont finalement été épargnés, au Danemark, des milliers de visons ont eux été euthanasiés pour éviter la propagation du virus.