L'OMS appelle Washington à partager ses renseignements sur l'origine du Covid-19

"Si un pays dispose d'informations sur les origines de la pandémie, il est essentiel que ces informations soient partagées avec l'OMS et la communauté scientifique internationale", a déclaré le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors de sa conférence de presse régulière. Il ne s'agit pas de "désigner des coupables", a-t-il indiqué, mais de "faire progresser notre compréhension sur la façon dont cette pandémie a commencé, afin que nous puissions prévenir les futures épidémies et pandémies, nous y préparer et y répondre".