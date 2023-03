”Dans les années à venir, on va voir des cas de surdité bien plus précoces et plus fréquents qu’avant”

À lire aussi

Pour expliquer ce constat aussi navrant qu’inquiétant, il pointe du doigt le port répété et prolongé des écouteurs et des casques par ces jeunes oreilles, ce qui est effectivement le cas pour 30 % des enfants interrogés. Souvent a fortiori conçus pour les adultes, “ces appareils intra-auriculaires sont placés bien trop près des tympans”, selon Anaïs Roy, une chasseuse de bruit qui fait de la sensibilisation à cette problématique dans les écoles de l’Hexagone.

Des oreilles bien plus fragiles

”À cet âge, ce n’est pas raisonnable ! Les oreilles des enfants sont bien plus fragiles que celles des adultes. À terme, cela peut entraîner une presbyacousie, un vieillissement de l’audition à 40 ans au lieu de 60 ans”, selon ce spécialiste en neurobiologie de l’audition qui n’hésite pas à brandir la menace de surdité précoce.

Et de fait, les spécialistes ORL confirment que des expositions répétées vont à chaque fois entraîner de petites lésions cellulaires au niveau du capteur de l’oreille, qui sont minimisées par un phénomène de compensation mais dont les dégâts seront observés des années plus tard. Tous ces microtraumatismes vont en effet accélérer la dégradation de l’audition qui apparaît naturellement avec l’âge.

En outre, à moins long terme, il est reconnu qu’une exposition prolongée au bruit augmente la nervosité, nuit à la qualité du sommeil et donc à l’apprentissage.

De surcroît, comme le souligne Jean-Luc Puel, “jusqu’à l’âge de 10 ans, l’oreille des enfants est beaucoup plus fragile que celle des adultes”.

Cheffe de service ORL à l’hôpital Necker des Enfants malades, le Pr Françoise Denoyelle s’est quant à elle étonnée de ce chiffre de 14 % de consultations chez les moins de 10 ans pour raison d’acouphènes. Interrogée sur France 2 suite à ce sondage, la spécialiste estime qu’il s’agit davantage d’un “ressenti des parents”. Pour elle, dans la pratique clinique, “cela reste un motif de consultation relativement rare pour les enfants d’âge d’école primaire”.

Par contre “dans cette tranche d’âge, poursuit-elle, deux tiers des enfants ont soit un problème d’audition préexistant soit un problème d’otite récidivante et, à cet âge-là, on voit beaucoup de problèmes de type pincements ou claquements dans l’oreille, comme on en a avion. Ce problème est favorable pour l’enfant dans la mesure où il va s’améliorer”.

L’usage modéré de casques adaptés aux enfants, bridés à 85 décibels, ne représente pas de danger, pour cette spécialiste, à condition de ne pas en faire un usage quotidien et prolongé. Ce qui l’inquiète bien davantage, c’est l’abondance d’expositions de ces jeunes oreilles à des sons amplifiés notamment via des casques audio. Sachant que, a fortiori à l’adolescence, le jeune ne résistera pas à la tentation de forcer plus encore le son.

Il faut préserver notre capital auditif

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il faut limiter ce type d’exposition à 95 décibels et pas plus d’une heure par jour.

”Nous avons un seuil de la douleur qui nous met en garde contre les risques ; il se situe à 90 dB, nous avait pour sa part expliqué le Pr Marie-Paule Thill, Chef du Service ORL au CHU Saint-Pierre, à l’occasion de la Semaine du son à Bruxelles. Cela signifie que tous les sons qui dépassent 90 dB vont détruire notre oreille. Ce n’est donc pas parce que, techniquement, on peut atteindre 130 dB que notre oreille est capable de les supporter. Dès que l’intensité augmente et que l’on s’expose pendant une certaine durée, on abîme l’oreille et on ne le remarque pas tout de suite. Les conséquences ne se manifesteront en effet qu’après un certain moment, car c’est une dose cumulative de bruit qui détruit progressivement les différentes cellules. […] Je pense que la plupart des gens, et tout particulièrement les jeunes, n’ont pas conscience des dégâts occasionnés. Un sifflement dans l’oreille après un concert est un signe que l’exposition a fait des dégâts.”

Dans leurs consultations, les médecins ORL le constatent : les acouphènes sont un phénomène en augmentation permanente. Aujourd’hui, on estime qu’au moins une personne sur dix souffre d’un acouphène. “À l’heure actuelle, nous n’avons aucun moyen de faire disparaître un acouphène, nous avait encore confié le Pr Thill. On peut essayer de trouver des moyens d’améliorer la situation, de soulager ou d’aider à mieux supporter l’acouphène, mais on ne peut pas guérir. La seule chose que l’on est en mesure de faire, c’est prévenir.” En évitant de s’exposer à des niveaux de son trop élevés et de manière prolongée.

Face aux dégradations auditives d’ores et déjà constatées sur certaines fréquences chez les jeunes et chez les adultes, le Pr Denoyelle a, quant à elle, rappelé que “nous avons un capital auditif et que les cellules lésées ne se renouvellent pas”. En d’autres mots, les dégâts sont irréversibles. Pour elle, il paraît clair que, “dans les années à venir, on va voir des cas de surdité bien plus précoces et plus fréquents qu’avant”.