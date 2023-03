Face à la menace de futures générations touchées précocement par des problèmes d’audition, qu’envisagent nos ministres ?

À lire aussi

Et de fait, dans notre pays, la prévention est de la compétence du régional. Au cabinet de Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, on nous répond qu’il est “impossible de faire des préventions sur chaque produit, usage de consommation quotidien”. Et donc, “pour le moment, aucune sensibilisation générale liée au port d’écouteurs ou de casque n’est prévue en Wallonie. Les principales préventions et sensibilisations existantes se font vis-à-vis des risques de surexposition sonore dans les festivals”. Par ailleurs, note encore la porte-parole de la ministre Morreale, “comme il s’agit d’enfants et de personnes de moins de 18 ans, cela incombe à la Fédération Wallonie-Bruxelles (ONE, petite enfance,…)”.

Une campagne intitulée “Perte auditive : l’identifier, en parler et la traiter”

Pour ce qui est de la sensibilisation aux problèmes d’audition et à leur détection rapide, signalons que l’Inami vient de lancer, dans le cadre de la journée mondiale de l’audition 2023, une campagne intitulée “Perte auditive : l’identifier, en parler et la traiter”. Initiée par la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs de l’Inami, en concertation avec la Société royale belge d’Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) et les associations professionnelles et scientifiques de médecins généralistes, “cette campagne incite à une (nécessaire) collaboration entre les différents prestataires”, commente le cabinet du ministre de la Santé, tout en précisant au passage qu’au niveau du remboursement des prothèses auditives, “l’assurance maladie prévoit déjà un remboursement plus important pour l’appareillage des moins de 18 ans par rapport aux personnes majeures”.