"Il ne faut pas se vanter d’avoir besoin de peu dormir..." : les conseils d'un neurologue pour améliorer votre sommeil

Aujourd’hui, le neurologue de renommée internationale, qui se partage son activité de clinicien et de chercheur entre Liège et le Canada, veut attirer l’attention sur l’importance d’un bon sommeil, “l’arme secrète de notre cerveau”. Dans son ouvrage, il explique “ce que nous savons aujourd’hui et ce que nous pensons comprendre à propos du sommeil”. Il livre aussi des conseils pour passer de bonnes nuits réparatrices, convaincu pour de multiples raisons que “le sommeil mérite que l’on s’y attarde”.

À partir de quel moment peut-on considérer que l’on souffre de troubles du sommeil ?

Dès le moment où l’on a l’impression que cette fatigue interfère avec notre bon fonctionnement, que ce soit au niveau personnel, professionnel, des études… Dans ce cas, il est important de consulter le médecin généraliste qui, si nécessaire, dirigera la personne vers un labo du sommeil. S’il s’agit d’une insomnie psychogène – ce qui est la majorité des cas –, il faudra s’orienter vers un psychologue spécialisé dans les troubles du sommeil.

Quels sont les pires ennemis d’un bon sommeil ?

Le sommeil aime la régularité. Idéalement, il faut essayer de se coucher et se lever à la même heure, y compris le week-end. Ce n’est bien sûr pas toujours possible. Si passer une nuit courte n’est pas très grave, dans la mesure où cela va s’autoréguler, faire systématiquement une grasse matinée le week-end n’est en revanche pas une bonne idée car, à chaque fois, il faudra du temps pour s’adapter. Comme on le voit au changement d’heure, il s’opère un mini jet-lag. Ensuite, il faut éviter d’amener les écrans dans la chambre (télévision, tablettes, smartphone…). Le soir n’est pas non plus le moment d’entamer de grandes discussions qui entraînent des ruminations.

Et quels sont les conseils à donner pour induire le sommeil ?

Le cerveau aime que l’on commence progressivement notre rituel de sommeil : un bain chaud, une tisane, un livre, un câlin si on est en couple… Avant de s’endormir, on peut aussi penser à trois choses positives, identifier trois bons moments dans sa journée. Histoire de développer la gratitude. L’environnement est aussi important : veiller à ce que la température de la chambre soit ni trop basse ni trop élevée (idéalement entre 17 et 19°), minimiser les sources de bruit et de lumière. Ne pas manger trop lourd et idéalement 2 à 3 heures avant le coucher. De même pour le sport.

Et si, malgré tout cela, le sommeil ne vient pas ?

Il faut apprendre à gérer son attention, à l’amener ailleurs. La méditation, l’autohypnose, le body scan… sont autant de techniques qui peuvent aider. En cas d’insomnie, l’idéal est de ne pas regarder sa montre. Il faut apprivoiser le sommeil plutôt qu’anticiper un réveil nocturne et avoir peur d’avance, car alors, souvent la prophétie se réalise… Nos pensées sont ce qui a le plus d’impact sur notre sommeil, ce qui est rassurant, car on peut essayer de les modifier. Si vraiment on n’arrive pas à lâcher prise et si l’insomnie dure trop longtemps, alors on peut sortir du lit pour faire une petite tâche automatique comme la vaisselle…

Comment expliquer que certains insomniaques se réveillent systématiquement à la même heure ?

Il faut essayer de comprendre la cause de ces réveils nocturnes. À un certain âge, cela peut être des douleurs articulaires, un souci urinaire, le syndrome des jambes sans repos… Il y a aussi une interaction complexe mais réelle entre notre inconscient qui tourne en boucle y compris pendant le sommeil au point de nous réveiller et notre cerveau rationnel et analytique.

Pourquoi mal dormir est-il si préjudiciable pour la santé ?

Le sommeil est nécessaire à la vie. Tous les animaux dorment et toutes les formes de vie ont des moments de repos. Il est important de dire que le sommeil est essentiel, que ce n’est pas une perte de temps. Dans les différentes phases, lors du sommeil lent, qui est métaboliquement le plus restaurateur, il y a une sorte d’auto-nettoyage. Le système glymphatique (système d’évacuation des déchets du système nerveux central) va éliminer les protéines toxiques accumulées pendant la journée. On peut dire que c’est une détox naturelle, utile et efficace, qui va réduire le risque de maladies neurodégénératives comme la démence Alzheimer, Parkinson… Le sommeil influence également le système immunitaire. Un lien a aussi été démontré entre la durée de même que la qualité du sommeil et la santé cardiovasculaire, en l’occurrence la fréquence d’AVC et d’infarctus du myocarde. Ou encore avec l’appétit, le surpoids, le diabète, l’hypertension, l’artériosclérose… En fait, le sommeil influence l’activité de chaque cellule de notre corps. Par ailleurs, un bon sommeil est important pour la créativité. C’est aussi pendant le sommeil lent qu’est produite l’hormone de croissance. Ensuite, le sommeil paradoxal est très important pour notre équilibre émotionnel. Une privation de sommeil peut rendre moins sociable, plus irritable, anxieux, déprimé… Voire pousser au suicide.

On peut donc affirmer qu’un mauvais sommeil réduit l’espérance de vie ?

Oui, les études le démontrent. Un bon sommeil contribue à une bonne qualité de vie, un bon vieillissement et une meilleure espérance de vie. Alors qu’avant, on avait tendance à penser qu’il était normal de dormir moins bien parce que l’on vieillissait, aujourd’hui, on suggère plutôt que l’on vieillit peut-être moins bien parce que l’on dort moins bien. Les personnes âgées doivent réfléchir aux causes de ces troubles du sommeil, car on n’a pas nécessairement un sommeil court et perturbé quand on est plus âgé.

Comment savoir de combien d’heures de sommeil on a besoin ?

Les besoins varient selon les âges, mais chez l’adulte, la moyenne tourne aux alentours de 8 heures (entre 7 et 9 heures). Des études montrent qu’au-delà de 9 heures de sommeil, le risque de diabète, de maladie cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès augmente, mais encore faut-il savoir où est la poule et où est l’œuf… Peut-être un excès de sommeil cache-t-il une maladie sous-jacente. Si certains se vantent de n’avoir besoin que de 5 heures de sommeil, cette prédisposition génétique ne concerne que 1 ou 2 % de la population réellement apte à bien fonctionner et bien vieillir avec si peu de sommeil. Pour la grande majorité entre nous, il ne faut pas se vanter d’avoir besoin de peu d’heures de sommeil…

Extraits de l’ouvrage Le sommeil, c’est bon pour le cerveau, voici quelques chiffres à retenir:

Les rêves

Nous oublions la moitié de nos rêves dans les cinq premières minutes qui suivent le réveil. Après 10 minutes, nous avons oublié jusqu’à 90 % de nos rêves. Seuls les rêves particulièrement exceptionnels restent en mémoire.

Trop c’est trop

Il faut éviter de dormir trop : plus de 10 heures peut signifier qu’il y a une maladie sous-jacente.

Avec l’âge

À partir de 50 ans, on dort souvent moins bien. À la ménopause, 80 % des femmes ont plus de difficultés à s’endormir. De 20 à 30 % des personnes âgées souffrent du syndrome des jambes sans repos.

Ne rien faire

”Prendre 20 minutes tous les jours pour ne rien faire et laisser errer ses pensées est une bonne et saine habitude, selon le Dr Steven Laureys. Cela permet de stimuler la créativité et de déboucher sur des approches originales.”

La sieste

Si la sieste en soi est une très bonne idée, il faut éviter de la faire après 15 heures, d’après le neurologue, pour ne pas perturber l’heure du coucher. Il vaut mieux aussi la limiter à 20 minutes. Une brève “powernap” augmente la vigilance.