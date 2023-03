Les trottinettes, véritable calvaire pour les déficients visuels

Réalisée fin 2022, une enquête similaire révèle un tout autre “palmarès”. Pour 22,9 % des 664 sondés (dont 14 % de personnes aveugles), les trottinettes électriques, les scooters et les vélos partagés sont désormais les principales entraves qui posent problème lors de leurs déplacements. Plus encore à Bruxelles où 49 % des personnes interrogées les désignent prioritairement, tandis que près de 23 % des répondants citent le mauvais état de la voirie comme premier obstacle et près de 18 % les panneaux publicitaires.

Du côté des bonnes nouvelles, ils sont de plus en plus nombreux à se dire satisfaits des aides proposées dans l’espace public, comme les aides sonores aux feux de signalisation (82,7 %) ou les dalles podotactiles posées au sol (70,9 %). Pour les panneaux en braille, cette proportion est passée de 11 % en 2013 à 28,9 % de personnes satisfaites en 2022. Des trois, c’est l’aide qui semble la moins utile, particulièrement pour les femmes et les plus de 55 ans.

Des progrès mais encore des demandes

Quant à l’aide proposée par les passants : rien n’a vraiment changé. À la question “Êtes-vous aidé spontanément sur la voie publique ?”, la réponse est partagée puisque 49,8 % répondent “régulièrement ou de temps en temps” contre 50,2 % de “rarement ou jamais”.

La Ligue Braille reconnaît qu‘en dix ans, beaucoup de choses ont été réalisées au niveau des politiques et des opérateurs de transport public, mais il reste beaucoup à faire. Et de citer les principales demandes, à commencer par l’encadrement de l’usage et du stationnement des trottinettes, des vélos et scooters électriques partagés. Mais aussi davantage d’aides de type pavés podotactiles et feux sonores, des boutons-poussoirs à la fois vibrants et sonores lorsque le trafic se révèle trop bruyant ; des trottoirs mieux éclairés, propres, praticables et dégagés ; des transports en commun (encore) plus inclusifs, via par exemple des annonces sonores généralisées pour que les informations visuelles n’échappent plus aux personnes aveugles ou malvoyantes ; des véhicules électriques plus audibles…

Sans oublier une nécessaire sensibilisation des personnes voyantes aux différentes problématiques rencontrées par leurs semblables aveugles et malvoyants.