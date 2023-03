"C’est une évidence, je suis le nouveau Jésus des années 2000", croyait ferme Renaud Loix, atteint de schizophrénie

Diagnostiqué schizophrène en 2013, le jeune homme est aujourd’hui stabilisé. Il a écrit un livre intitulé “Dans la peau d’une psychose” (*), pour “partager mon vécu et faire comprendre ce qu’est la schizophrénie, un livre qui peut même être très utile pour des professionnels de la santé mentale”. Il a réalisé une vidéo diffusée sur YouTube, il travaille en tant que bénévole à la Croix-Rouge et à Liège chez ISoSL, où il est devenu pair-aidant pour les patients atteints de maladies mentales. “C’est proche de mes valeurs : aider les autres, aller vers les autres, faire quelque chose de positif”. Il fait toujours du judo, sport qu’il a commencé à l’âge de 3 ans et demi, s’est mis à la guitare, au badminton, à la pleine conscience, à la marche… Entre autres activités, comme des ateliers d'écriture. “Tout cela m’aide beaucoup. Le judo me canalise. C’est une école de la vie. Cela me permet d’être bien dans la réalité. La pleine conscience m’a beaucoup aidé à l’hôpital. Il faut se concentrer sur sa respiration, apprendre à vivre l’instant présent. J’aime la marche autotélique ; marcher sans but permet de se retrouver avec soi-même, de se recentrer. Cela fait du bien”.

Le début d’une aventure

Se faire du bien, Renaud en a besoin, lui qui, un jour de 2013 a littéralement pété un câble. Jusque-là, le jeune Liégeois menait une vie presque banale. Une scolarité tout ce qu’il y a de plus normal, deux grands frères, une passion familiale pour le judo… À 18 ans, son diplôme technique en main, il devient tuyauteur. “Je construisais et réparais des incinérateurs à ordures en Belgique et à l’étranger”. De longues journées de travail, éreintantes, loin du domicile familial. “Un jour, j’ai dit stop à l’étranger et aux heures supplémentaires, je voulais évoluer personnellement et je me suis dit : “À partir de maintenant, je vais faire des choses qui me plaisent.”

Il commence alors à lire des livres sur le pape, sur un médium. Songe un moment à devenir kiné. Dans la foulée, il fait une formation en shiatsu et en magnétisme. “Je me suis pris au jeu et nous avons utilisé le pendule. Enfin je soufflais, enfin je découvrais des choses nouvelles. Je me sentais différent, je pensais connaître des choses que beaucoup de gens ignoraient.” Supérieur, même, nous avouera-t-il. Pour autant, plutôt renfermé sur lui-même à cette époque où il se réfugie dans des jeux vidéo, Renaud sent un mal-être, cherche à se faire aider, sans succès. À 23 ans, il anime une retraite de confirmation et commence à faire des connexions mystiques et religieuses.

”Je commence à avoir l’impression qu’une importante mission religieuse m’attend. […] J’ignorais que j’étais au début d’une aventure qui ouvrait définitivement une autre dimension de ma vie et dont le nom sonnait comme une maladie mentale”, écrit encore Renaud Loix dans son livre, qu’il a rédigé avec l’aide précieuse de Caroline Martin, assistante à l’écriture.

Le jour où tout bascula

Cette journée charnière fut le 2 juin 2013. Il part faire une balade en voiture. Habitué à écouter la musique enregistrée sur sa clé USB, allez savoir pourquoi il décide ce jour-là d’allumer la radio. Plus il roule, et plus il a l’impression que les animateurs à l’antenne tout comme les chansons qui s’enchaînent sont autant de messages qui lui sont personnellement et directement adressés. “Je décide de suivre les signes qui viennent à moi et je me laisse guider par les infos en direct”. Excité et content, il comprend que le premier ministre de l’époque, Elio Di Rupo l’attend. Cela fait des semaines qu’il écrit des textes dictant comment le gouvernement doit se comporter. C’est sûr, Renaud a un rôle à jouer…

Tout comme après la lecture d’un ouvrage – très marquant pour lui – sur les anges, il se sent investi d’une mission. “Je sentais que j’avais le pouvoir de changer le monde. […] Je comprends que le nouveau messie est présent et que c’est moi. […] C’est une évidence, je suis le nouveau Jésus des années 2000. Je dois aller à Rome dire au Pape : Je suis Renaud Loix, je suis venu pour faire du bien au monde, vous pouvez prendre votre pension. Pendant cet épisode psychotique mystique, je vais même démissionner de mon travail.”

Aujourd'hui, Renaud Loix est stabilisé et habite seul dans son appartement à Ouffet, dans la province liégeoise. ©JC Guillaume

La lente reconstruction

S’ensuivront deux hospitalisations psychiatriques, l’une de quatre mois et demi en 2013 à l’âge de 23 ans à Lierneux et une autre, six ans plus tard. “Ces hospitalisations m’ont bien aidé notamment à mettre en place des activités. Les éducateurs essaient que l’on se rende compte par nous-mêmes que nous ne sommes pas dans la réalité.”

S’il a réussi à s’en sortir, c’est aussi grâce à sa “famille soutenante”, ainsi que grâce à lui, tient-il à rajouter. “J’ai travaillé sur moi-même avec des psychologues et des psychiatres”. Il y a aussi toutes les activités dans lesquelles il s’est engagé et qu’il ne manque pas de suivre, sauf quand il est fatigué. “Je me reconstruis tout doucement au jour le jour. […] J’avance à mon rythme et pas trop vite. Il faut être raisonnable, ralentir quand c'est nécessaire même si c'est frustrant. Je ne me donne plus à 100%, je me mets en sécurité.”

Aujourd’hui, lucide, le jeune homme raconte le plus naturellement du monde ses délires, ses hallucinations, ses fausses croyances, ses souffrances, ses luttes… Comment il se sentait à l’époque : “Sur le moment, je dirais différent, parfois puissant et missionnaire. Pendant ma crise, je ne pensais pas à comment on me percevait. C’était plutôt moi qui ne comprenais pas les autres. Avec le recul, je dirais que je m’étais perdu dans de fausses croyances”.

Le regard des autres

Craint-il de replonger dans la maladie ? “Bien sûr, j'ai conscience que je suis malade, que cela peut faire peur et il y a toujours cette crainte de replonger, mais je prends bien mon traitement et cela me permet de rester dans la réalité.”

S’il se pose aujourd’hui la question du regard des autres sur sa maladie ? La réponse est oui. “Si c’est source de moquerie, je ne prête pas attention à cela et je fonce. Je raconte mon vécu pour ceux qui se posent des questions sur la maladie et ça, c’est gratifiant, de transmettre son vécu aux autres.”

Et demain ? “Je suis positif. J’ai plein de projets.” Comme cette formation de pair-aidant. Pourquoi ? “Une raison qui me motive à devenir pair-aidant est que la personne qui m’a donné un peu de son temps lorsque j’en avais besoin a réussi à me renvoyer l’incohérence que je véhiculais dans mes textes. Une autre raison est que ma famille se sentait dépourvue ; il y avait une grosse incompréhension de mon état. Pour moi, être pair-aidant, c’est témoigner de ce parcours de psychiatrie afin qu’il puisse être compris aux yeux de tous. Porter le témoignage au-delà de l’hôpital et redonner espoir.”

(*)“Dans la peau d’une psychose”, Renaud Loix, Ed. Narrandi, 15,90 €, en vente en ligne.