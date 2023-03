Des chercheurs de l’ULB identifient une protéine qui contrôle la résistance à la chimiothérapie

Pas à pas, la recherche progresse vers une meilleure compréhension des mécanismes du cancer et en l’occurrence de la résistance des cellules cancéreuses aux traitements, dont la chimiothérapie. Un nouveau pas vient d’être franchi par l’équipe du professeur Cédric Blanpain, investigateur au WEL Research Institute, directeur du Laboratoire des cellules souches et du cancer et professeur à l’ULB. Dans une étude publiée ce mercredi dans la revue Nature, les chercheurs ont découvert une protéine (RHOJ) qui contrôle la résistance des cellules cancéreuses à la chimiothérapie.