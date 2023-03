Selon les derniers rapports de l'OMS, 10,6 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2021. Soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, souligne le communiqué. La maladie a aussi emporté 1,6 million de personnes la même année.

"La pandémie de Covid-19 a été un désastre pour la lutte contre la tuberculose dans le monde", affirme le Dr Lena Fiebig, responsable Programmes de la Fondation Damien. "En 2020 et 2021, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose ont permis de dépister et de traiter 5,8 et 6,4 millions de patients sur les 10,1 et 10,6 millions estimés respectivement pour chacune de ces deux années. Les personnes qui étaient suivies n'ont pas toujours pu accéder à leur traitement ni le poursuivre à cause de la pandémie".

?Action Damien rappelle que cette maladie fait des ravages parmi les populations les plus vulnérables. Les conflits armés, les crises successives et la hausse de la précarité sont autant de facteurs susceptibles de propager la maladie.

En Belgique, 800 à 900 personnes sont diagnostiquées chaque année. Un cas sur trois réside dans la capitale, et 20% de ces patients sont sans abri. "La Belgique bénéficie d'un solide système de dépistage de la tuberculose et d'enrôlement thérapeutique des patients", estime le Dr Vinciane Sizaire, Directrice Fonds des Affectations Respiratoires - FARES. "Les conflits armés, la migration (forcée) et les crises économiques ne sont toutefois jamais de bon augure pour la lutte contre la maladie."

L'OMS s'est fixé pour objectif de maîtriser l'épidémie de tuberculose d'ici 2035. Cela signifie que le nombre de décès causés par la maladie devrait diminuer de 95% d'ici là et que le nombre d'infections devrait, quant à lui, diminuer de 90%. Le défi est immense vu que seuls 60% des cas estimés de tuberculose sont dépistés. Alors que, parmi les patients traités, 86% le sont avec succès.