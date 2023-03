Envie de vivre en direct une opération chirurgicale et dialoguer avec le médecin en plein travail ?

À lire aussi

Impossible d’évoquer ici l’ensemble des projections (22 documentaires en compétition, provenant des quatre coins du monde), activités, conférences, ateliers, émissions… tant le programme est riche et varié.

Entre autres initiatives intéressantes, on peut épingler quatre journées de retransmissions d’opérations chirurgicales en direct (avec une soirée spéciale le jeudi 30 mars), permettant au public de dialoguer avec le médecin en plein travail et en sa compagnie, grâce à des caméras judicieusement placées, d’entrer dans le corps humain et de découvrir le détail de ces interventions.

Ou encore, le vendredi 31 mars, une grande conférence à destination des étudiants, intitulée “Les métiers des sciences de la vie, un avenir assuré !” et destinée à les orienter vers les formations et les métiers liés au secteur de la santé et des sciences du vivant. “De belles opportunités de carrières se profilent dans ce secteur !”, assurent à ce propos les organisateurs.

Ouvert au grand public

Positionné avant tout comme un festival de cinéma documentaire, Imagésanté a regroupé toutes les projections des films en compétition au centre-ville, en plein cœur de la Cité ardente, aux cinémas le Sauvenière et le Churchill des Grignoux. Les films, sélectionnés parmi plus de 300 œuvres, seront présentés en trois sessions et vus par trois jurys internationaux, composés de spécialistes du cinéma documentaire et de professionnels de la santé. Toutes ces projections sont ouvertes au grand public.

Dernière édition en présentiel avant l’arrivée du Covid, l’édition 2018 d’Imagésanté avait rassemblé plus de 12 000 personnes, selon les organisateurs, tandis que l’édition 2021, sous format virtuel en raison de la crise sanitaire, avait touché pas moins de 120 000 internautes via ses chaînes TV.

Le programme complet est à découvrir sur https://www.imagesante.be/fr/festival-du-film