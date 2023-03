Coronavirus: l'Agence européenne des médicaments donne son feu vert à un vaccin espagnol

À l'instar des vaccins Novavax et Sanofi, Bimervax est à base de protéines. Il en contient une qui a été fabriquée en laboratoire et qui se trouve également à la surface du SARS-CoV-2. Au moment de la vaccination, le système immunitaire de la personne va identifier cette protéine comme un corps étranger et produira des anticorps. Ils agiront de la même manière contre le coronavirus, protégeant l'organisme contre le Covid-19.