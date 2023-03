De quoi interpeller la communauté scientifique qui tente de savoir si Chondrostereum purpureum, jusqu’ici considéré comme inoffensif pour l’homme, pourrait désormais représenter une menace pour la race humaine.

Cela faisait plus de trois mois que le patient souffrait d’une pharyngite chronique, d’un enrouement de la voix, de toux, de troubles de la déglutition, d’anorexie et de fatigue.

À lire aussi

En outre, il présentait un abcès logé dans sa trachée. C’est précisément ce qui a permis d’identifier la présence du champignon. Les techniques de routine utilisées pour identifier les champignons dans le cadre médical n’ayant pas permis de préciser l’espèce incriminée, il a fallu recourir au séquençage de son génome, réalisé par le WHO Collaborating Centre on Reference and Research on Fungi of Medical Importance, en Inde. C’est ainsi que l’on a pu s’apercevoir qu’il s’agissait de Chondrostereum purpureum.

Chez l’arbre, l’écorce se nécrose

Cette infection constitue une première chez un humain, dans la mesure où, jusqu’ici, ce champignon phytopathogène était connu pour s’attaquer exclusivement aux arbres et arbustes de la famille des rosacées, chez lesquels il provoque la maladie du plomb. Avec, pour conséquences chez l’arbre infecté, des feuilles qui deviennent ternes, l’extrémité des branches qui se dessèche, l’écorce qui se nécrose et brunit.

Quant au patient, une fois son abcès nettoyé, on lui a administré un antifongique pendant 60 jours. Exposé de manière récurrente à des spores émises par ce champignon, le mycologue indien n’a pas eu de rechute lors de son bilan médical deux ans plus tard.