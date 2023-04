Les pesticides font des remous en France

En France, les pesticides font à nouveau des remous dans l’eau potable, suite à un rapport publié ce jeudi par l’agence sanitaire. L’Anses a étudié des prélèvements d’eau potable sur tout le territoire français, à la recherche de 157 pesticides et leurs métabolites, c’est-à-dire des composants issus de la dégradation de ces pesticides. “Sur les 157 molécules recherchées, 89 ont été quantifiées au moins une fois, indique l’Anses. Les fréquences de quantification sont assez semblables entre eaux brutes/eaux traitées et entre eaux souterraines/eaux superficielles.” Un cas en particulier a attiré l’attention des experts : le métabolite du pesticide chlorothalonil. Il s’agit du métabolite le plus souvent retrouvé, “dans plus d’un prélèvement sur deux”, qui conduit à des dépassements de la limite de qualité (0,1 µg/l) “dans plus d’un prélèvement sur trois”.