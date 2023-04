Une vingtaine de Belges se sont envolés pour les Jeux mondiaux des transplantés

La première édition des Jeux s'était déroulée à Portsmouth, en Angleterre. Quarante ans plus tard, ces derniers ont fait le tour du monde. L'évènement se tenant tous les deux ans, une édition d'hiver a également été créée et est organisée les années sans Jeux d'été.

Avec 24 participants, la délégation belge de cette année est la plus importante que le pays ait jamais envoyée. Elle participe à plusieurs disciplines, telles que le cyclisme, le tennis, le bowling, l'athlétisme et les fléchettes. Les autres sports au programme à Perth sont, entre autres, le squash, le badminton, le volley-ball, la natation, le golf et la pétanque. Cette année, le premier sprint-triathlon des Jeux sera également organisé, avec la participation d'un sportif belge.

"Le plus important est de montrer que même après avoir fait l'objet d'une transplantation, tout est encore possible", souligne Raf Dubois, un membre de la délégation. "Nous vivons tous avec du temps supplémentaire, dont nous n'aurions pas pu faire l'expérience sans la transplantation. Pouvoir participer est déjà une victoire en soi. Cela sera très émouvant."

Seppe Valy, l'un des athlètes belges de 21 ans, avait reçu une greffe de foie en 2016 après une insuffisance hépatique aiguë. Il participe à trois compétitions cyclistes: le contre-la-montre individuel, le contre-la-montre par équipe et la course sur route. "Ce sera une expérience unique dans ma vie. J'ai hâte de rencontrer des gens du monde entier et d'entendre leurs histoires. C'est formidable de pouvoir montrer ce dont nous sommes encore capables."

Début avril 2023, 1.500 personnes se trouvaient encore sur liste d'attente pour recevoir un organe en Belgique. Bien que la loi belge stipule que tout le monde est un donneur potentiel tant qu'aucune opposition formelle ou informelle n'a été déposée, des problèmes subsistent, indique M. Dubois. "Par exemple, il n'est pas possible de toucher au corps d'une personne décédée à l'hôpital si sa famille s'y oppose. Les Jeux sont dès lors également importants pour sensibiliser au don d'organes. Aucune greffe ne peut avoir lieu sans les donneurs."

En 2025, les Jeux d'été se tiendront à Dresde, en Allemagne. La ville de Louvain était aussi candidate pour accueillir l'évènement, mais a raté l'occasion de peu face à la ville allemande.