Le régime de faveur accordé à l’étiquetage de l’alcool “profite à ceux qui veulent cacher les additifs”, au détriment de la protection du consommateur

Le précédant commissaire européen à la Santé avait déclaré que l’exception offerte à l’alcool n’avait aucune raison objective. “Follow the money”… À qui cela profite ? À ceux qui veulent cacher les additifs ! La filière vin a obtenu que la future réglementation définisse des règles qui leur sont spécifiques. Actuellement, il n’y a pas d’autres filières concernées, mais le maintien de ces traitements de faveur ne pourra que faire naître des velléités chez les filières gourmandes en additifs.

2. Quelles sont vos principales revendications ?

Nos pistes de solution sont : premièrement, la suppression du privilège d’exception de mention des ingrédients dont les additifs sur l’étiquette (point 4 de l’article 16 du FIC) qui favorise un petit nombre de gros producteurs au détriment de la protection du consommateur. Deuxièmement, nous demandons de réguler les allégations vertes par des règles claires établies par un groupe de travail indépendant et multidisciplinaire. À ce jour, la Commission répond avoir sondé les laboratoires conseils des États membres. Mais que disent les toxicologues, les biologistes ? Précédant son interpellation de la Commission européenne, la députée Frédérique Ries (MR) qualifiait de blanchiment le fait de relever les seuils de détection des molécules de pesticides. Nous avons sollicité le Commissaire Didier Reynders, dont la lettre de mission demande de combattre les allégations vertes. Troisièmement : nous demandons que la Commission calcule l’argent que coûtent les externalités, c’est-à-dire, les impacts négatifs des différents modes de production sur l’environnement, la société, dont la santé, l’économie.

3. Certaines choses sont-elles en passe d’être résolues ?

Pour le lobby de l’alcool, oui ! Ils vont probablement graver dans le marbre le “off label” qui va s’étendre du vin aux autres alcools. Pour le citoyen, rien n’est moins sûr. La préparation du règlement sur l’alimentation durable est en cours et l’on parlera certainement des pesticides mais si on relève les seuils, on restera dépendants de ceux-ci voire on en multipliera le nombre en utilisant de faibles doses pour s’assurer de passer en dessous des nouveaux seuils relevés. Et le tout en utilisant des marques évoquant du bio, mais sans se donner la peine de passer par le processus de certification. La Commission a annoncé que son Green Deal ne pourrait réussir sans l’implication du consommateur : qu’elle ne gâche pas sa chance !