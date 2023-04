Pourquoi l'étiquetage de l'alcool reste-t-il opaque ?

C’est la question qui taraude, ou plus exactement qui agace Towa (Transparency for Organic World Association), une organisation citoyenne qui rassemble des consommateurs et des producteurs “œuvrant bénévolement et avec le soutien de scientifiques (médecins, toxicologues, biologistes, juristes, agronomes…) au renforcement de la législation existante par une “transparence pertinente” en ajoutant davantage de paramètres santé, et en intégrant des paramètres sociétaux et de développement soutenable aux produits”.

“Cela fait 40 ans que les filières des boissons alcoolisées parviennent à échapper aux réglementations sur l’étiquetage"

Comme l’explique Olivier Paul-Morandini, qui se proclame “vigneron sur le tard” et initiateur de Towa : “Cela fait 40 ans que les filières des boissons alcoolisées parviennent à échapper aux réglementations sur l’étiquetage : déclarer les ingrédients, dont les additifs et la valeur nutritionnelle sur l’étiquette de la bouteille. […] De surcroît, au lieu de mettre fin à cette situation, la Commission européenne offre la possibilité aux quatre secteurs alcooliers de rédiger une autorégulation, ce qui revient à poursuivre le régime d’exception sous une autre forme. Et ce qui est contraire à l’uniformisation des règles d’étiquetage pour faciliter la compréhension des consommateurs”. Et de s’interroger : “Est-ce dû à l’influence des lobbys des grandes filières ? Au manque d’actions des associations de consommateurs ?”…

Des informations essentielles pourtant absentes

Reste que, pour Towa, une chose est claire et évidente : “il est urgent de rétablir une information loyale, précise et accessible sur les résidus de pesticides, les ingrédients et additifs présents dans les boissons alcoolisées. […] Ces informations sont essentielles pour permettre au consommateur d’être en capacité d’opérer ses choix de façon éclairée et en conscience”.

Aussi l’organisation a-t-elle identifié trois failles réglementaires qui entravent la transparence sur les composants utilisés dans les boissons alcoolisées. Ces failles qui limitent le choix éclairé du consommateur “en minorant les intrants voire les seuils d’intrants utilisés ou encore en limitant l’accès à l’information” nécessitent un changement de réglementation, selon l’organisation qui déplore un manque de représentativité dans les négociations européennes actuelles (producteurs à l’échelle industrielle, mais aussi familiale, consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement…)

Les trois failles dans la réglementation

Première faille : les allégations “zéro/sans résidu de pesticides” – que l’on retrouve aussi sur des jus de fruits, légumes bruts, etc. – sont mensongères dans la mesure où elles n’interdisent pas l’usage de multiples pesticides en microdosage, relève Towa. Ce “zéro ou sans résidu” prend en effet généralement en compte les concentrations de pesticides exclusivement supérieures à 0,01 mg/L ou kg. Or, à ces doses et selon plusieurs études, la toxicité pour l’être humain et la biodiversité est avérée”. Conséquence de cette politique d’étiquetage : le développement de pratiques consistant à traiter avec des pesticides, en petite quantité de sorte que la concentration de chaque molécule dans le produit fini analysé reste inférieure au seuil fixé à 0,01 mg/L ou kg, en utilisant notamment des pesticides CMR-PE pour lesquels même de très faibles doses sont toxiques. Le message à retenir pour le consommateur : un produit étiqueté sans résidu de pesticides n’équivaut pas dans ce contexte à un produit biologique.

Deuxième faille : si la nouvelle réglementation pour le vin prévoit bien un étiquetage des ingrédients composant la boisson dont ses additifs, depuis décembre 2021, la filière vin a la possibilité de modifier la déclaration des ingrédients dont celle des additifs. De ce fait, une partie des additifs voire des ingrédients comme l’ajout de sucre pourraient ne pas être déclarés. Une nouvelle opacité pour le consommateur et, “sans nuancier, une impossibilité pour un producteur bio d’excellence de se distinguer d’un producteur bas de gamme utilisant la panoplie d’additifs”, ajoute Olivier Paul-Morandini.

Troisième faille : Towa déplore que la filière du vin ait obtenu que les ingrédients (dont les additifs et le sucre) et six valeurs nutritionnelles sur sept obligatoires, puissent être déclarés uniquement sur support internet, via un QR code, et non sur le contenant, en l’occurrence l’étiquette physique de la bouteille (”on label”). La Commission elle-même indiquait récemment (via le JRC 09/2022) que le “off label” n’apporte pas le même degré d’information que le “on label”. Or quels sont les consommateurs qui, en magasin, vont aller scanner le QR code pour trouver ces infos sur le Net ? “Et comment va-t-il pouvoir comparer entre différents produits ? C’est un parcours du combattant”, fait encore remarquer le cofondateur de Towa.