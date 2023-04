Tout un service de chirurgie thoracique et de transplantation pulmonaire de l’hôpital universitaire de Barcelone a développé une nouvelle manière de greffer des poumons. Il s’agit de transplanter l’organe sans ouvrir le thorax du patient avec l’aide d’un robot. 8 cm seulement, c’est l'entaille nécessaire à faire sous le sternum et au-dessus du diaphragme pour pouvoir extraire le poumon malade pour insérer ensuite le nouveau poumon.

Le média catalan 324 explique : “L’intervention se poursuit avec les 4 bras du robot Da Vinci introduits à travers des petits trous (entre 8 et 12 millimètres) dans différentes parties du thorax. Le chirurgien opère à partir d’une console et déplace les bras à distance.”

Le cœur et le poumon sont séparés à l’aide d’un bras et deux autres se chargent de porter les instruments de chirurgie et enfin un quatrième bras est muni d’une caméra pour que le chirurgien puisse avoir la meilleure visibilité possible.

Cette nouvelle façon d’opérer les patients est moins agressive que ce qui se fait habituellement. À savoir écarter les côtes et ouvrir le thorax.

C’est Xavier Llobet Ordóñez, 65 ans, qui avait une fibrose kystique depuis 14 ans qui a été le premier patient à bénéficier de ce type d’opération. “La douleur est nulle. C’est zéro douleur. Chaque jour, on me demande : as-tu mal ? Zéro. Non, non, non”, explique-t-il.