C’est indéniable, l’IA fait une entrée fracassante dans nos quotidiens, dans le rapport au savoir, aux fake news, au droit d’auteur ou dans l’organisation du travail. L’outil semble nous dépasser et s’améliorer à une vitesse folle, si bien que certains demandent une pause dans leur développement alors que d’autres interdisent ou appellent à réguler au plus vite.

Des éléments fondamentaux séparent pourtant l'ordinateur de notre bon vieux cerveau et freinent la portée réelle de l’IA. Des limites qu’il faut comprendre et connaître pour éviter faux-semblants et les utilisations maladroites d’un puissant outil.

