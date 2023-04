Isabel Beets (KULeuven) : "Ma récompense, c'est l’immense satisfaction de comprendre un peu plus les mystères du cerveau"

Plus précisément, intitulé “Décoder la régulation neuromodulaire de l’apprentissage et de la mémorisation”, le projet de recherche de Isabel Beets consiste à “décrypter les substances chimiques qui agissent dans l’encéphale pendant le processus d’instruction et qui contribuent à la formation de la mémoire”. Dans ce processus, le rôle des neuromodulateurs, des molécules messagères telles que la dopamine ou l’ocytocine avec lesquelles les cellules nerveuses du cerveau communiquent, est particulièrement important. Partant de là, le projet de recherche de la lauréate vise à “découvrir les neuromodulateurs qui sont impliqués dans l’apprentissage et à quelles étapes du processus de mémorisation ils interviennent”. Pour ce faire, l’équipe travaille avec le mini-cerveau du ver rond dénommé C. elegans. Cet animal possède un système nerveux plus petit que celui de l’homme, mais des neuromodulateurs similaires peuvent y être manipulés pour la recherche.

Docteur en Sciences, Isabel Beets a obtenu en 2013 un doctorat en biochimie et en biotechnologie à l’Université de Leuven. Actuellement enseignante-chercheuse au département de biologie à la KU Leuven et membre du Leuven Breininstituut, elle dirige depuis 2018 son propre groupe de chercheurs à la KU Leuven qui mène des recherches sur la base moléculaire de la plasticité cérébrale. “Dans mes recherches, la récompense est l’immense satisfaction de comprendre un peu plus les mystères du cerveau”, a déclaré Isabel Beets qui dirait aux jeunes chercheurs : “Osez, ayez le courage, la persévérance et entourez-vous de personnes inspirantes et motivantes”.