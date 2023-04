Plus de 500 jours, seule dans une grotte à 70 mètres sous terre: quelles conséquences pour la santé?

Un an et demi sans parler à personne, seule avec elle-même, cela laisse forcément des traces. Sur le mental mais aussi, plus que probablement sur le physique. Si le but de cette expérimentation scientifique est précisément d’évaluer l’impact physique et mental d’un isolement total et d’une perte de repères temporels, que peut-on d’ores et déjà soupçonner, avant même que les résultats complets de l’étude soient dévoilés ?

Spanish sportswoman Beatriz Flamini (R) hugs a relative upon getting out of a cave in Los Gauchos, near Motril on April 14, 2023 after spending 500 days inside. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) ©AFP or licensors

Le rythme circadien perturbé

Avant tout, “il y a les aspects relatifs au rythme circadien, nous explique le Pr Marc Francaux, professeur de physiologie de l’exercice à l’UCLouvain. C’est évidemment le principal problème qui se pose dans ce genre de conditions. Plusieurs expériences dites “hors du temps” ont déjà été réalisées depuis de nombreuses années, dans des appartements sans lumière du jour et sans repère d’heure. Les personnes se couchaient et se levaient quand elles le voulaient. Ces expériences ont montré que notre rythme circadien spontané est légèrement supérieur à 24 heures. Et c’est la lumière que nous voyons tous les matins quand on se lève qui vient en quelque sorte faire le “reset”, pour le réajuster à 24 heures. Cela montre donc que l’horloge interne est un peu plus longue que 24 heures. Ceci est connu depuis longtemps. J’imagine que la sportive espagnole a, elle aussi, eu tendance à se décaler progressivement. Et si elle a eu l’impression d’avoir passé bien moins de temps isolée que cela l’a été en réalité, il n’y a donc rien d’étonnant.”

Au sortir de son expérience, l’alpiniste espagnole a ainsi expliqué : “Ce n’est pas que le temps passe plus vite ou plus lentement ici, c’est simplement qu’il ne s’écoule pas, parce qu’on dirait qu’il est toujours quatre heures du matin”. Et si au début de l’expérience, elle a essayé de compter les jours qui s’écoulaient, elle a fini par abandonner au 65e jour. À son retour à la surface, elle pensait en être à 160 ou 170 jours, alors qu’elle avait en réalité passé 510 jours sous terre.

Spanish sportswoman Beatriz Flamini (C) is attended by relatives upon getting out of a cave in Los Gauchos, near Motril on April 14, 2023 after spending 500 days inside. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) ©AFP or licensors

Quant à savoir ce qu’une telle perturbation du rythme circadien peut entraîner, le Pr Francaux répond, “plus que probablement des répercussions sur le sommeil et le mental, notamment”. Et de fait, la sportive a craqué plus d’une fois au cours de son expérience. Lors d’un des enregistrements vidéo, elle se lâche : “Qu’est-ce qui me manque ? Une note. Quelle journée terrible, j’ai envie de pleurer tout le temps”. D’ailleurs, pour sa sécurité, il semblerait que la quinquagénaire – suivie tout au long de l’expérience par une équipe de scientifiques – soit remontée à la surface de la terre au moins une fois au cours de ce séjour.

En outre, le fait de ne pas être exposée au soleil, peut aussi entraîner un déficit en vitamine D, dont on peut supposer que l’athlète en question aura pris une supplémentation. Pour les yeux, l’éblouissement à la sortie était manifeste.

Spanish sportswoman Beatriz Flamini leaves a cave in Los Gauchos, near Motril on April 14, 2023 after spending 500 days inside. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP) ©AFP or licensors

Un déconditionnement rapide

Au niveau purement physique, même si l’athlète a veillé à faire quotidiennement des exercices, une certaine immobilité a vraisemblablement eu des conséquences sur la santé physique. ” Comme on le voit avec les astronautes, de surcroît soumis à l’apesanteur, il se produit un déconditionnement qui peut s’avérer très rapide. À force de rester immobilisé, on peut en quelques jours voir le niveau de condition physique chuter, le métabolisme perturbé et assister à une perte musculaire. Sans activité physique, ce qui est le plus rapidement modifié, c’est la sensibilité à l’insuline. Elle diminue. Pour compenser cela, les astronautes pratiquent une activité physique deux fois 30 minutes par jour.”

À la recherche de ses mots

En attendant, Beatriz Flamini s’est excusée plusieurs fois pour “ses difficultés à trouver ses mots”, expliquant qu’elle disposait simplement de livres, d’une lumière artificielle et de caméras pour enregistrer son expérience, mais qu’elle n’avait eu ni téléphone, ni appareil pour connaître l’heure ou le jour de l’année.

”La grotte est un espace souterrain généralement assez sûr mais ils sont très hostiles à l’être humain et surtout au cerveau car vous ne voyez pas la lumière du jour, a-t-elle encore déclaré. Vous ne savez pas comment le temps passe, vous n’avez pas de références, vous n’avez pas de stimuli sonores. C’est toujours le même silence ou le même ruissellement, le bruit des mêmes gouttes qui tombent”.

Lors de la conférence de presse organisée à sa sortie, Beatriz a raconté qu’elle avait l’habitude de faire des exercices, peindre, dessiner et tricoter des bonnets dans la grotte. En dehors de cela, elle a également lu 60 livres et bu 1000 litres d’eau.

Selon la presse espagnole, il s’agirait du record mondial dans cette catégorie de la plus grande durée passée sous terre dans un isolement total. Son nom a été enregistré dans le Guinness World Records.