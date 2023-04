“Nous allons étudier pour la première fois en Europe l’impact de l’environnement sur l’autisme chez l’enfant”

La Pr Amaria Baghdadli. ©CHU Montpellier

Cette Cohorte Marianne, de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’un programme de recherche scientifique inédit qui va être réalisé en France. Pendant six ans, nous allons effectuer le suivi dès la grossesse de 1 200 enfants à risque de trouble du spectre de l’autisme et d’autres troubles du neuro-développement et de 500 enfants de la population générale. Quel rôle jouent les facteurs environnementaux dans la survenue de ces troubles chez l’enfant ? C’est la question que l’on se pose. Marianne constituera la première cohorte prénatale européenne susceptible d’y répondre avec précision. Nous n’affirmons rien à ce stade, mais nous avons des suspicions fortes.

Quels facteurs environnementaux en particulier allez-vous étudier ?

L’objectif principal est de déterminer si l’exposition précoce, durant les mille premiers jours de la vie, et chronique à des polluants chimiques comme les particules fines dans l’air, les pesticides et les perturbateurs endocriniens est associée, en France, au risque d’apparition des troubles du neuro-développement chez l’enfant. Ces troubles forment un ensemble complexe où la génétique joue un rôle important. Mais cela n’exclut pas la contribution d’autres facteurs, ce qui soulève un certain nombre de questions sur l’influence des changements environnementaux majeurs survenus ces dernières décennies.

Quels produits chimiques pourraient impacter le développement cognitif ou affectif de nos enfants ?

Il peut s’agir de produits chimiques présents dans nos maisons, dans les produits ménagers et d’hygiène corporelle, les contenants alimentaires en plastique, l’eau ou certains aliments potentiellement contaminés, ou même dans un tapis qui pourrait contenir des métaux lourds… Mais aussi des produits présents sur notre lieu de travail et dans la rue, avec la pollution de l’air et la présence de dioxyde de carbone et de particules fines. Sans oublier les pesticides pour ceux qui habitent à proximité de zones agricoles.

Environ 1 à 2 % de la population serait désormais touchée par un TSA. Cette évolution ne s’explique-t-elle pas essentiellement par l’amélioration du dépistage ?

L’amélioration du dépistage n’explique pas tout. On estime même que 10 à 15 % de la population souffrent désormais d’un trouble du neuro-développement (autisme, déficience intellectuelle ou retard mental, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité ou impulsivité, dysphasie, dyspraxie dyslexie, etc.). Ces taux ont nettement augmenté au cours des vingt dernières années et cette hausse rapide ne peut pas s’expliquer uniquement par le terrain génétique.

Aux États-Unis, des études épidémiologiques ont déjà montré une association entre expositions pré- et postnatales à des niveaux élevés de pollution de l’air et le risque de présenter plus tard dans l’enfance un trouble du spectre autistique (TSA). Il existe donc déjà des preuves ?

Oui, mais ce ne sont pas forcément les mêmes produits qui sont utilisés en France et en Europe, où la réglementation est plus stricte. Ceci étant dit, cela nous encourage à chercher dans cette direction-là. Il est aujourd’hui important de déterminer si, en Europe, l’exposition environnementale est aussi un facteur de risque dans le TSA.

Si votre étude parvient à établir un lien direct entre la piste environnementale et l’autisme, que pourraient entraîner ses résultats ?

Ils pourraient ouvrir la voie à la prévention, à un accompagnement très précoce des naissances à risque ou encore à la création de thérapeutiques. Nous pourrions par exemple mettre en place des messages de santé comme “Évitez d’utiliser tel savon ou de manger tel aliment si vous êtes enceinte” et l’usage de certains produits pourrait être interdit ou restreint à certaines personnes et à certains moments de leur vie, par exemple aux femmes en âge de procréer. J’en suis convaincue : notre santé ne peut pas être bonne si notre environnement n’est pas sain.