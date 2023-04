Bien décidé à arrêter de fumer ? Les bons conseils de la Fondation contre le cancer pour un mois sans tabac

D’après la FCC, un mois d’arrêt du tabac multiplie par 5 le taux de réussite et nombreux sont les ex-fumeurs convaincus que, sans l’aide d’un proche, jamais ils n’auraient réussi leur sevrage tabagique.

Pratiquement, pour l’édition 2023, les participants et leur buddy (”copain” en anglais) sont invités à s’inscrire avant le 30 avril sur le site www.buddydeal.be. Suite à quoi ils recevront un e-mail contenant les précieux conseils pour atteindre leur objectif et tenir jusqu’au bout. Soit le 31 mai, jour où les désormais ex-fumeurs récolteront le fruit de leurs efforts, soit une contrepartie convenue avec leur buddy.

31 jours de bons conseils

Nouveauté cette année, un petit calendrier propose 31 conseils pour arrêter de fumer. À commencer, le 1er mai, par jeter à la poubelle tout ce qui se rapporte au tabac : cigarettes, bien sûr, mais aussi cendriers, briquets… Car, rappelle la FCC, “bien démarrer, c’est déjà réussir à moitié”.

Arrêter de fumer ne s’improvise pas. “C’est comme préparer un voyage, illustre la FCC, qui invite à remplir sa valise de tout ce dont on a besoin”. En l’occurrence, le soutien de votre entourage (votre buddy), que ce soit un ami, un collègue, un parent…, l’aide d’un tabacologue, de votre médecin ou pharmacien. Mais aussi emporter dans sa valise les substituts de nicotine vendus en pharmacie ou l’e-cigarette. Pour ce qui est des symptômes de sevrage, c’est surtout au cours des premières semaines qu’ils se manifestent avant de s’atténuer progressivement par la suite.

Conseil numéro 2 mentionné dans le petit calendrier : épargnez ! Dans une tirelire, “mettez tout l’argent que vous dépenseriez pour acheter du tabac et regardez grandir vos économies. Après un mois, vous aurez déjà une belle somme pour réaliser un autre projet”.

Envie de craquer ?

Et si l’envie vous vient de craquer, parlez-en à votre buddy, conseille la FCC qui, compare l’envie de fumer à “une vague qui arrive et disparaît à nouveau après quelques minutes”. En d’autres mots : attendez ! En pratique, réglez votre chronomètre sur 3 à 5 minutes, écoutez/chantez votre chanson préférée ou alors, jouez à un jeu sur votre portable et vous remarquerez que, comme par enchantement, l’envie aura disparu entretemps.

Sachant que la troisième semaine est souvent la plus compliquée dans le processus d’arrêt tabagique, la FCC insiste sur l’importance de garder le contact avec son buddy mais aussi, pourquoi pas, contacter gratuitement la ligne Tabacstop au 0800 111 00 pour des conseils et/ou un soutien.

Et si, par extraordinaire, vous avez craqué pour une cigarette, surtout, gardez en tête vos objectifs, déculpabilisez-vous et poursuivez vos efforts. N’abandonnez surtout pas !

Les bénéfices pour la santé

Toujours parmi les 31 précieux conseils délivrés dans ce petit calendrier, on recommande de boire de l’eau pour éliminer rapidement la nicotine du corps : un grand verre pour démarrer la journée ou dès que l’envie de fumer surgit. Ou encore veiller à se détendre : “Il est tout à fait normal de se sentir tendu et nerveux quand on arrête de fumer. Prenez du temps pour vous : faites votre activité préférée, inspirez et expirez lentement, écoutez de la musique calme…”

Et puis, rappelez-vous qu’arrêter de fumer n’est que bénéfices pour la santé. S’il faut en croire la FCC, après 24 heures, les poumons commencent à se nettoyer. Après 48 heures, l’odorat et le goût commencent à s’améliorer. Après 72 heures, le souffle est plus libre et l’on est moins susceptible d’être essoufflé. Après 2 à 12 semaines, la circulation sanguine en général est améliorée. Après un an, le risque de maladie cardiaque a diminué de moitié. Après 5 ans, c’est le risque d’AVC qui a diminué de moitié, de même que le risque de cancer de la bouche, de l’œsophage et de la vessie. Et après 10 ans, non seulement le risque de cancer du poumon a diminué de moitié, mais en plus, le risque d’AVC est devenu équivalent à celui d’un non-fumeur.

En Belgique, près d’une personne sur cinq fume encore et près de 15 000 personnes meurent chaque année prématurément des suites de leur tabagisme.