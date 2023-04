Issu d’Omicron, ce variant s’est répandu dans une trentaine de pays à travers le monde. Chez les plus jeunes contaminés, les symptômes sont semblables à ceux d’une conjonctivite en plus des symptômes “classiques” comme la toux, une forte fièvre ou encore une grande fatigue. Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l’Université de Genève, explique : “Les patients souffrent de démangeaisons à l’œil, associées à une rougeur de la conjonctive, avec une paupière collante”.

”Les experts de la santé ont également précisé que les enfants obèses, asthmatiques ou immunodéprimés seraient plus vulnérables à ces infections virales”, rapporte le journal Times of India. Ce symptôme était plutôt rare dans la contamination au Covid-19 et résulte d’un faible taux de vaccination chez les plus jeunes.

XBB.1.16, de son nom scientifique est sous surveillance selon l’OMS car ce virus se multiplie et mute. Pour l’instant, rien ne montre qu'”Arcturus” donne des formes sévères de la maladie.