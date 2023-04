Cinq sports à pratiquer en famille pour renforcer les liens

Avant toute chose, sachez que pratiquer une activité physique en famille présente de nombreux bienfaits. Au-delà des effets positifs déjà connus de tous, comme le plaisir, la lutte contre la sédentarité et, bien sûr, le fait de rester en forme et en bonne santé, faire du sport en famille aide à développer de nombreuses valeurs clés. Entraide, écoute, partage et solidarité… L’activité physique à plusieurs permet de renforcer les liens familiaux. Les émotions, dues aux victoires et aux défaites qui vont de pair, associées à l’adrénaline et aux rires, ne pourront que vous assurer une dose de bonne humeur et de souvenirs. Enfin, si toute la famille s’engage dans une même discipline, vous pourrez plus facilement vous motiver les uns les autres pour tenir bon. C’est aussi l’occasion d’adapter votre alimentation si tel est votre choix, afin de favoriser jusqu’au bout une bonne hygiène de vie.

Quels sports favoriser ?

Les activités ludiques à réaliser en famille sont nombreuses, mais elles dépendront bien entendu de l’âge des participants. Qu’ils soient tout petits ou adolescents, il existe un sport pour chaque famille. Voici cinq options sélectionnées pour vous :

Peu importe le sport que vous choisirez, assurez-vous d’en sélectionner un qui plaira à tout le monde en vous mettant tous d’accord. Sinon, vous risqueriez de développer des tensions, ce qui est bien l’effet opposé. N’hésitez d’ailleurs pas à changer de discipline quand la lassitude s’installe. Lancez-vous des défis, une compétition saine ne peut que renforcer les liens qui unissent les parents à leurs enfants. Le but est d’intégrer à la longue les entraînements dans la routine familiale. Pour ce faire, nous vous conseillons d’ailleurs de planifier vos séances dans un calendrier visible par tous pour faciliter l’organisation et vous tenir à un entraînement régulier. Enfin et surtout, pensez à vous amuser !