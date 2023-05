Quels sont les produits solaires recalés par Test-Achats cette année?

Avant de délivrer son verdict pour cette première catégorie de produits, TA rappelle à toutes fins utiles que “le facteur de protection ou SPF (Sun Protection Factor) fait référence à la protection contre les rayons UVB, responsables des coups de soleil. Ils doivent également offrir une protection contre les rayons UVA, responsables du vieillissement de la peau. En Europe, la protection UVA doit être au moins égale à un tiers de la protection contre les UVB”. Et de rappeler, si besoin en est, que “ces deux types de rayons sont responsables du cancer de la peau”.

34 produits SPF 30 passés au crible

Ces précisions étant faites, l’organisation des consommateurs indique avoir sélectionné et analysé 34 produits SPF 30 afin de vérifier que le facteur de protection indiqué sur l’emballage correspondait bien au SPF réel. Résultat : seul un produit est recalé. Il s’agit de la lotion Naïf Mineral Sunscreen, “qui aurait dû indiquer un SPF 20”, et non 30, d’après Testachats.

”Une fois encore, nous devons déplorer qu’une protection solaire ne respecte pas la protection promise sur l’emballage sur base des tests que nous réalisons dans un laboratoire agréé qui respecte les dernières normes applicables en la matière, et après un re-testing des produits présentant un mauvais résultat, a fait savoir Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Testachats. Nous en avons informé le fabricant, et transmis nos résultats au SPF Santé Publique et SPF Économie."

En outre, trois autres produits précédemment testés et incriminés sont toujours commercialisés sur le marché belge, déplore Testachats, qui cite en l’occurrence les spray et lotion de Biosolis ainsi que la lotion Clinique Mineral. On se souviendra en effet que l’an dernier, il avait été reproché à ces produits belges de ne pas respecter la protection promise sur l’emballage. “Le spray et la lotion SPF30 ne respectent pas la protection contre les UVB (ils n’offrent en réalité qu’un SPF10), ni celle contre les UVA”, avait à l’époque signalé TA, qui demandait le retrait urgent de la vente de ces produits. De quoi faire réagir la marque belge qui avait mis en cause la méthodologie et les procédures d’analyse des laboratoires.

Des ingrédients nocifs à éviter

Par ailleurs, au niveau des ingrédients, TA rappelle que “l’homosalate, filtre chimique reconnu comme perturbateur endocrinien, sera interdit dans les crèmes solaires à partir de janvier 2025. Un autre filtre chimique, l’octocrylène peut former du benzophénone, suspecté d’être un perturbateur endocrinien. Or, de nombreuses protections solaires en contiennent”.

À ce sujet, il faut savoir que, pendant la phase de transition actuelle, on retrouve souvent deux versions du même produit chez le fabricant : l’ancienne version contenant ces filtres, et la nouvelle qui n’en contient pas. Aussi, pour éviter ces filtres nocifs, le seul conseil qui puisse être donné à ce jour est de lire attentivement l’étiquette. Ou de lire les résultats de l’étude complète de Testachats, qui n’a pas manqué de sanctionner les produits contenant ces ingrédients peu recommandables…