Ce que la peinture et le yaourt ont en commun, selon la science.

Newton est connu pour sa pomme et ses lois de la mécanique, dont la seconde est à la base de toute la physique classique. Il s’agit du fameux F = m x a, où la force est égale à l’accélération multipliée par la masse de l’objet. En lisant l’équation dans l’autre sens, elle nous indique que toute accélération doit être provoquée par une force.

Le corollaire est que s’il n’y a pas de force, l’accélération est nulle. Cela signifie-t-il que le mobile est au repos ? Que nenni ! Il peut se mouvoir, mais point accélérer. En d’autres termes, sa vitesse est constante.

Cette simple loi permet d’expliquer le mouvement de la lune autour de la terre. Newton avait énoncé à ses contemporains ébahis que la lune était en chute libre. Animée de son propre mouvement, la lune voudrait bien continuer sa trajectoire vers l’infini de l’univers, mais la voilà à chaque fois ramenée vers la terre par la force de gravité. Cette force procure une accélération à la Lune qui fait qu’elle est “détournée à tout moment de la ligne droite pour s’approcher de la Terre et qu’elle est contrainte à circuler dans une courbe, et sans une telle force, la Lune ne pourrait être tenue sur son orbite” (dixit Newton dans ses Principia Mathematica, 1759).

Le grand Feynman, qui outre son prix Nobel et ses recherches en chromodynamique quantique passait le plus clair de son temps à enseigner, avait complété l’image : “Cette idée que la Lune “tombe” risque de créer la confusion parce que, comme vous voyez, elle ne se rapproche absolument pas. Cette idée est suffisamment intéressante pour mériter une explication supplémentaire : la Lune tombe en ce sens qu’elle s’écarte en tombant de la ligne droite qu’elle suivrait s’il n’y avait pas de forces” (cours de Mécanique de Richard Feynman, deux cents ans après Newton).

Il était tellement grand le Newton – enfin, il mesurait 163 centimètres ! -, qu’il s’était intéressé en vérité à toute la mécanique, notamment à la mécanique des fluides. Il avait constaté que les fluides s’écoulent indépendamment des forces extérieures qui agissent. En d’autres termes, la viscosité est constante. En hommage au bonhomme, on appelle ces fluides newtoniens. Ils viennent compléter le bestiaire des nombreuses choses newtoniennes qui existent en physique.

Des fluides tout à fait bluffants

Comme de juste, il existe des fluides dont la viscosité ne suit pas les lois de Newton, ce sont les fluides non-newtoniens. Ceux-ci voient leur viscosité augmenter ou diminuer en fonction de la contrainte appliquée. Ils sont tout à fait bluffants et pourtant nous les côtoyons tous les jours.

Prenez un simple pot de yaourt. En général, on peut retourner le pot et le yaourt ne s’écoule que difficilement. Si vous secouez le yaourt, la viscosité diminue, le yaourt devient plus liquide et on peut le sortir du pot en le renversant. Lorsqu’on laisse le yaourt se reposer, il redevient plus visqueux. La viscosité diminue en fonction de la contrainte ; on appelle cette chose un fluide thixotropiques.

La mayonnaise est un autre exemple de fluide thixotropique. Quand on l’applique sur une tartine elle coule assez facilement. Quand on la laisse au repos, elle devient plus visqueuse, moins fluide. La peinture est aussi un fluide thixotropique. Cette chose s’écoule facilement lorsqu’on la remue, mais elle reste en place lorsqu’on cesse d’appliquer une contrainte, ce qui est tout le sel de la peinture, direz-vous.

Le ketchup fait la même chose, mais dans l’autre sens. La viscosité augmente quand une contrainte est appliquée et puis elle diminue avec le temps. Plus on agite la bouteille de ketchup, moins il va s’écouler. Si on laisse le ketchup se reposer et qu’on y va doucement, avec une cuillère ou une spatule, on réussit à le sortir de sa flasque. Il s’agit d’un fluide rhéoépaississant.

Une expérience à tenter avec les enfants

Il existe un exemple farfelu de fluide non newtonien, qu’on peut tous fabriquer à la maison, ce sera une magnifique expérience avec les enfants lors des vacances. Réalisez un mélange d’eau et de Maïzena en proportion deux pour un, deux volumes de Maïzena pour un volume d’eau. Le fluide que vous obtenez est totalement non newtonien.

Si vous le frappez violemment avec le poing, vous rebondirez sur une sorte de gomme. Si vous plongez votre doigt doucement, il s’enfonce facilement. En prenant un peu de mélange dans les mains et en le malaxant, vous confectionnez une sorte de sphère, une boule. Attention, Houdini. Dès que vous cessez le mouvement de malaxage, la contrainte diminue et le mélange redevient liquide : il s’écoule entre vos doigts. Ce fluide est dit dilatant car la viscosité augmente avec l’augmentation de la contrainte.

Si vous avez suffisamment de Maïzena et une grande bassine, avec les mêmes proportions, vous pouvez créer un fluide sur lequel vous pourrez marcher, voire courir. Dès que vous cesserez de vous mouvoir, ce sera pour y choir. Si vous le pouvez, il est possible de simuler le comportement du Marsupilami en bondissant sur le mélange dilatant.

Comme un amortisseur de voiture

Le principe du fluide non-newtonien fait penser en quelque sorte au comportement d’un amortisseur de voitures. On simule ce type de comportement avec une astuce mécanique : un piston dans un cylindre rempli d’huile. Le principe de l’amortisseur est d’absorber le choc, donc la contrainte, très rapidement. L’astuce est que la détente doit être plus douce et étalée dans le temps. Si la détente était aussi rapide que l’absorption, on aurait un mobile oscillant comme notre Marsupilami.