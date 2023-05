C'est une première. Il n'existait aucun outil de détection précoce de ce cancer. Comme le rappelle le site d'actualité médicale, Tempo Today, 44% des personnes diagnostiquées à un stade précoce du cancer du pancréas survivent cinq ans après le diagnostic. Mais seulement 12% des cas sont diagnostiqués aussi tôt.

Neuf millions de dossiers médicaux

Des chercheurs ont développé et entraîné un nouvel outil qui, grâce à l'intelligence artificielle, a analysé neuf millions de dossiers médicaux de patients vivant au Danemark et aux États-Unis. L'IA permet de repérer les parcours qui représentent un risque accru de cancer du pancréas dans les trois prochaines années.

L'IA peut aider le corps médical en repérant les patients qui développent certaines affections (diabète, jaunisse, calculs biliaires, anémie, hypercholestérolémie, etc.) dans un certain ordre. Ces personnes ont plus de chances d'avoir un cancer du pancréas.