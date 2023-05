Le Pr Peter Piot, un éminent médecin et microbiologiste, d’une grande simplicité

“En cette période d’urgences multiples, de crises sanitaires et de conflits, nous reconnaissons que le leadership en matière de santé publique et de sciences est plus important que jamais pour faire progresser la santé mondiale”, a fait valoir le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Avant d’ajouter : “Nos lauréats incarnent cette passion”. Et de fait, longue, sinon interminable et en tout cas impressionnante, est la liste des actions, distinctions, ouvrages, publications scientifiques, entreprises, découvertes, récompenses… que l’on peut mettre à l’actif de cet infatigable chercheur, né en 1949 à Keerbergen.

Sida, Ebola, Covid-19

Ainsi, entre son doctorat en médecine obtenu en 1974 à l’Université de Gand et son doctorat en microbiologie en 1980 à l’Université d’Anvers, le scientifique a codécouvreur, en 1976, le virus Ebola au Zaïre.

Et si le prix aujourd’hui décerné par l’OMS, honore l’ensemble des contributions des lauréats dans le domaine de la santé publique, l’organisation onusienne n’a pas manqué de souligner le “leadership extraordinaire dans la lutte contre l’épidémie de VIH/Sida” dont a fait preuve le Pr Piot, ainsi que “le rôle essentiel qu’il a joué dans la création de l’agence Onusida”, qui coordonne les programmes de lutte contre le sida. L’éminent scientifique en a effectivement été Directeur exécutif depuis sa création en 1995 (et jusqu’en 2008), et, à ce titre, secrétaire général adjoint des Nations unies, chargé de coordonner la lutte contre la maladie à l’échelon mondial.

Pionnier incontesté dans la recherche sur le sida, le Pr Peter Piot a aussi joué un rôle prédominant dans la gestion de la récente crise sanitaire du Covid-19. En tant que Conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il avait été désigné pour "soutenir et diriger la recherche et l'innovation dans la lutte globale contre la pandémie".

Fait baron en 1995, et la même année Docteur honoris causa à la VUB puis à l’UCLouvain en 2021, entre autres nombreux honneurs, l’homme rencontré l’an dernier dans le cadre des Grandes conférences catholiques est resté d’une étonnante simplicité et d’une grande humilité, témoignant de son intelligence hors norme.