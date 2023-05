"Sa sœur verse à nouveau dans une phase mystique" : reportage auprès d’une équipe mobile de crise

Pour lui avoir déjà rendu visite à de multiples reprises, les deux jeunes femmes, ce jour-là rejointes par un psychiatre, connaissent bien ce patient. Si le duo a décidé d’intervenir ce matin-là, dans cette commune du nord de Bruxelles, c’est que, “depuis quelques jours, il ne va de nouveau pas bien du tout. Il est dépressif et la famille n’en peut plus de la vie qu’il lui fait mener”, expliquent les deux soignantes dans la voiture qui a quitté l’hôpital bruxellois pour se rendre au domicile du jeune malade.

Bruxelles - Cliniques Universitaires Saint-Luc: Equipe mobile de crise des Cliniques St Luc, qui intervient dans des situations de crise pour des personnes en détresse psychologique ou psychiatrique. A Bruxelles le 26 avril 2023 ©JC Guillaume

"J’ai des pensées suicidaires"

Et de fait, à la première question de savoir “comment ça va ?”, Tarik répond sans détour : “J’ai des idées négatives, des pensées suicidaires. J’ai des envies mais je ne suis pas capable de le faire.” Sa maman renchérit : “Il réfléchit tout le temps, il fume beaucoup – la cigarette et le cannabis -, il n’a plus d’appétit, il ne dort pas la nuit. Et en journée, il dort parfois une heure…”.

À la question de la psy “vous vous sentez toujours menacé ?”, il répond aussitôt : “Oui, par des gens que je ne connais pas. Ma famille me cache plein de choses. Mes voisins, mes collègues (NdlR : qu’il ne voit plus), tout le monde… Je ne sais pas pourquoi. Il se passe des choses derrière mon dos. J’ai l’impression qu’il y a des gens qui ont des pouvoirs et qu’ils mettent des voix dans ma tête”.

Sentant le jeune homme au bord du gouffre, Charlotte Mauchien intervient, tout en douceur : “Que peut-on faire pour vos idées suicidaires, pour vous aider ?”. La réponse ne se fait pas attendre : “Qu’on me dise ce que ma famille me cache. Je n’ai plus personne autour de moi en qui j’ai confiance […] Je pense qu’un enfant est mort à cause de moi. Je crois que mon frère et ma sœur ont des problèmes à cause de moi. Je suis sûr à 100 % qu’on a pris mon sperme, mais personne ne veut me le dire…”.

Les propos s’enchaînent, incompréhensibles et incohérents à première vue. Que dire, sinon l’écouter d’une oreille attentive s’épancher dans ses délires… Lui dire qu’on reviendra, pour l’aider, lui suggérer de “venir faire des activités en journée à l’hôpital”. À quoi il répond : “Non, je ne vois pas l’intérêt. J’ai pas envie de rester à l’hôpital”. Prendre des médicaments en plus de l’injection ? “Oui, je veux bien”, accepte-t-il en hochant la tête.

De retour après une bonne heure d’entretien, l’équipe mobile de crise fait son débriefing “à chaud” dans la voiture. “Il a parlé comme jamais. Il y a une amélioration”, constatent les membres de l’EMC, qui discutent du suivi le plus adéquat pour ce jeune adulte en détresse.

Bruxelles - Cliniques Universitaires Saint-Luc: Equipe mobile de crise des Cliniques St Luc, qui intervient dans des situations de crise pour des personnes en détresse psychologique ou psychiatrique. A Bruxelles le 26 avril 2023 ©JC Guillaume

Des cas lourds

Un cas parmi d’autres pour les membres de l’équipe dont la journée a commencé à 8 heures, par une réunion au grand complet avec le staff de l’Unité de crise et d’urgences psychiatriques (assistants sociaux, infirmières et infirmiers, psychologues, psychiatres). Le tour de table peut commencer. Pour le médecin assistant psychiatre de garde cette nuit-là, le moment est venu de passer le relais et transmettre les dossiers à ses confrères. C’est-à-dire passer en revue chaque situation de patient hospitalisé dans l’unité : un schizophrène de 19 ans, souffrant de paranoïa ainsi que d’hallucinations auditives et visuelles ; un père de famille de 46 ans, grand consommateur de cannabis, venu de sa propre initiative cette nuit-là, décrit comme “dans un état euphorique et tenant des propos décousus” ; une femme alcoolique, victime de maltraitance conjugale… On signale aussi une disparition inquiétante. “Une femme est venue parce qu’elle se sentait désespérée, envahie par des idées suicidaires, explique un membre de l’équipe. Elle est partie. On a préféré appeler la police.”

À lire aussi

Puis, il y a aussi ce monsieur, “venu parce que Madame est à nouveau dans une phase 'haute', où elle insulte tout le monde dans la rue, parle sans arrêt et tient des propos très racistes”. Un état cyclique chez cette patiente suivie depuis janvier par l’équipe mobile de crise. “Son mari est ambivalent sur le fait que nous devons intervenir, explique un assistant social. Il craint la réaction de sa femme – qui est anti-médecin, anti-psy, anti-tout – par rapport à notre intervention. Il n’est pas prêt à faire formellement une demande d’intervention. Nous l’avons donc redirigé vers d’autres structures.”

Bruxelles - Cliniques Universitaires Saint-Luc: Equipe mobile de crise des Cliniques St Luc, qui intervient dans des situations de crise pour des personnes en détresse psychologique ou psychiatrique. A Bruxelles le 26 avril 2023 ©JC Guillaume

Consultation à la demande d’un tiers

Car c’est en effet ainsi que fonctionne depuis 2011 l’EMC Bruxelles Est, à savoir par CDT, consultation à la demande d’un tiers, qui peut être un membre de la famille (partenaire, frère, sœur, parent…), un voisin, un collègue, un ami, un médecin généraliste, une aide sociale… Bref, toute personne inquiète de l’état de santé psychique d’une personne peut prendre contact, généralement par téléphone (0490 114 200), avec l’EMC qui les recevra en consultation et, après avoir évalué la situation, décidera – ou non – de l’opportunité d’intervenir au domicile.

”Notre spécificité est de travailler dans la non-demande, explique Damien, infirmier, c’est-à-dire des personnes qui sont en refus de soins ou qui ne se rendent pas compte qu’elles ont besoin d’aide. Il s’agit le plus souvent de personnes un peu précarisées ou isolées, mais pas uniquement. Ce sont des personnes qui n’ont pas de médecins ou qui ne veulent pas en voir. Si cela nous paraît opportun, nous nous rendons au domicile du patient toujours avec le demandeur, pour une question de légitimité. Et si le patient ne souhaite pas nous ouvrir la porte, c’est son droit. Nous ne le forçons pas. L’idée est de créer du lien, non de poser un diagnostic ou parler médicament. On va simplement tenter de discuter et voir quel levier on peut mobiliser pour aider cette personne. Nous avons ce travail très délicat de première accroche avec le patient. Si on arrive à créer ce lien, on peut éventuellement élargir la prise en charge et travailler de manière concrète. Obligation de moyens, pas de résultats. Cela signifie que l’on fait de notre mieux pour aider les gens.”

Et si on n’y arrive pas et que la situation paraît vraiment inquiétante ? “Si on se rend compte que les personnes sont réellement en décompensation psychiatrique, qu’elles refusent les soins, qu’elles sont dangereuses pour elles et pour les autres, alors, on fait appel au procureur avec un médecin de l’équipe pour faire en sorte que ces personnes soient amenées à l’hôpital et vues par un psychiatre afin d’attester si, oui ou non, elles ont besoin de soins sous contrainte. C’est vraiment le dernier recours de l’équipe. On tente de l’éviter, même si, parfois, c’est inéluctable”.

Bruxelles - Cliniques Universitaires Saint-Luc: Equipe mobile de crise des Cliniques St Luc, qui intervient dans des situations de crise pour des personnes en détresse psychologique ou psychiatrique. A Bruxelles le 26 avril 2023 ©JC Guillaume

Les journées se suivent, jamais pareilles

”Étant une équipe de crise, nous sommes censés intervenir sur une période de six semaines, mais dans la pratique, on déborde souvent largement, intervient pour sa part Charlotte Mauchien. Soit parce que l’on se rend compte que le lien est fragile et que si l’on renvoie vers un réseau de soins habituel, on risque de perdre le lien avec le patient, soit parce que l’on est en attente d’un psychiatre ou d’un psychologue, soit parce que cela nous a pris beaucoup de temps de rentrer en contact avec le patient.”

À lire aussi

Et de fait, arrivée sur les lieux, l’EMC peut aussi trouver porte close. Parfois, la personne alertée de la visite répond aux abonnés absents. Ce sera le cas de Nadia (prénom d’emprunt). Ici, c’est le frère qui s’est manifesté la veille, soucieux de voir sa sœur à nouveau verser dans une phase mystique. “Elle prie des heures sur sa terrasse. Les voisins sont inquiets. Elle est de plus en plus méfiante”. Au point d’avoir fui son domicile pour échapper à la venue de la cellule de crise. Prévue en matinée, la visite sera annulée. “Pas la peine d’aller jusque-là, il n’y aura personne”…

Retour aux Cliniques St-Luc pour un nouveau débriefing, le suivi des cas et une ébauche de programme pour les jours à venir. Des jours qui se suivent mais ne se ressemblent pas.