Des bonbons qui feraient maigrir font le buzz sur TikTok : des professionnels de santé amènent quelques précisions et préviennent les jeunes

Voici l’une des dernières “solution minceur” miracle qui fait fureur sur TikTok : les bonbons au morosil. Les influenceuses les vendent comme un produit amincissant magique, qui permet de perdre du poids à des endroits précis sans avoir à changer ses habitudes alimentaires ni se mettre au sport. En outre, ces bonbons à base d’orange sanguine et de vinaigre de cidre ont un goût agréable et il “suffirait” d’en manger trois à six par jour pour perdre des kilos superflus en quelques semaines, selon les fabricants. Ils sont d’autant plus attirants que leur prix n’est pas exorbitant (comparativement à d’autres produits du genre) : 35 à 60 euros pour une boîte de 60 bonbons. Les photos avant/après de ventres amincis suite à une cure de morosil pullulent désormais sur TikTok.