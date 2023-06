Campagne contre un tueur silencieux qui fait chaque année plus de 23 000 victimes en Belgique

Estimé à 5 milliards d’euros dans notre pays, “le coût annuel continuera d’augmenter si des mesures ne sont pas prises rapidement, car le nombre de cas d’athérosclérose ne cessera de croître”, souligne la Ligue qui, de ce fait, propose, par analogie avec la lutte contre le cancer et le diabète, d’élaborer un plan contre les maladies cardiovasculaires. “Avec ce plan d’action, nous voulons nous concentrer sur l’amélioration de la prévention et du dépistage des maladies cardiovasculaires afin de réduire la mortalité d’une part, mais aussi assurer une meilleure prise en charge des patients cardiaques d’autre part”.

Asymptomatique

“L’athérosclérose peut être comparée à un iceberg dont la plus grande masse de glace se trouve sous l’eau : les patients asymptomatiques”, fait remarquer le Pr Dr Peter Sinnaeve, cardiologue. Si l’on cite généralement le chiffre de 750 000 personnes atteintes d’athérosclérose en Belgique, il est largement sous-évalué car cette maladie sournoise ne présente pratiquement aucun symptôme. “L’obstruction progressive d’une artère se fait presque sans symptôme, car une accumulation modérée de plaques d’athérome n’a pas beaucoup d’effet sur la circulation sanguine. Ce n’est que lorsque l’artère est presque totalement ou totalement occluse que les conséquences pour le patient sont dramatiques”. D’où ce surnom de “tueur silencieux”. “Même si l’artère est aux trois quarts bouchée par du cholestérol et d’autres dépôts, on n’a pas encore de symptômes et l’on pense être en bonne santé”, souligne pour sa part le Prof Dr Philippe van de Borne, cardiologue. Raison pour laquelle la prévention et le dépistage restent un objectif important dans la lutte contre cette maladie.

Les facteurs de risque

Aujourd’hui, on estime que 40 % de la population adulte risque de développer de l’athérosclérose. Personne n’est à l’abri. Si le risque d’athérosclérose augmente naturellement avec l’âge, les hommes sont plus exposés, alors que les femmes sont bien protégées par les œstrogènes, jusqu’à la ménopause.

Les principaux facteurs de risque sont le tabagisme, l’hypertension artérielle, l’obésité, le diabète et un taux de cholestérol trop élevé. Ils sont modifiables et peuvent être réduits par des mesures préventives comme ne pas fumer, sachant que le tabagisme entraîne un rétrécissement du diamètre des artères, ce qui contribue au manque d’irrigation sanguine du cœur.

Toujours pour contrer les facteurs de risque, on peut rappeler l’importance d’avoir une alimentation équilibrée et variée ainsi que de faire de l’exercice physique régulièrement (30 minutes par jour) dans la mesure où la sédentarité favorise la formation de plaques d’athérome dans les artères.

Enfin, faire contrôler sa tension artérielle, son taux de cholestérol et les autres facteurs de risque cardiovasculaire reste toujours vivement recommandé.

Qu’est-ce que l’athérosclérose ?

Les explications de la Ligue cardiologique belge

À la naissance, la paroi interne de nos artères est lisse, permettant au sang de circuler librement et de transporter l’oxygène et les substances nutritives jusqu’aux organes. Cependant, au fil des années, cette paroi est progressivement affectée par des réactions inflammatoires ce qui entraîne un épaississement de la paroi artérielle. Ce processus conduit à la formation progressive des plaques d’athérome, qui sont une accumulation de substances grasses telles que le cholestérol.

Petit à petit, ces plaques commencent à obstruer les artères, rendant la circulation du sang plus difficile. Il est possible qu’un caillot sanguin se forme, bloquant complètement l’artère, ce qui empêche les organes de recevoir le sang et l’oxygène nécessaire. Si cela se produit au niveau du cœur, on parle d’infarctus. Si cela se produit au niveau du cerveau, on parle d’accident vasculaire cérébral (AVC).