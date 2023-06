Pourquoi les Belges ne dorment pas bien ? Voici les trois plus gros perturbateurs du sommeil

Quantité et qualité insuffisantes

Menée auprès d’un échantillon représentatif de 1000 Belges, cette étude montre que 57,7 % de la population interrogée dorment moins de 7 heures, soit le minimum recommandé (idéalement entre 7 et 9 heures pour les adultes) et 77,5 % déclarent ne se sentir reposés qu’après 7 heures de sommeil. En d’autres termes, concluent les auteurs de l’étude, “près de 60 % des Belges souffrent d’un manque de sommeil”.

Pire peut-être, seuls 23 % d’entre eux qualifieraient la qualité de leur sommeil de “bonne” ou de “très bonne”. Dit autrement : plus de 7 Belges sur 10 sont moyennement ou pas du tout satisfaits de la qualité de leur sommeil. C’est un constat navrant.

Les mauvaises habitudes sont tenaces

Pourtant, alors que 90,2 % des Belges associent une bonne nuit de sommeil à une journée énergique et réussie, nombreux sont encore celles et ceux qui n’adoptent pas les bonnes habitudes pourtant bien connues. Ou disons qui succombent aux mauvaises habitudes, délétères pour le sommeil. Ainsi, pas moins de 96 % des personnes interrogées passent la dernière heure avant de se coucher devant un écran (smartphone, télévision, pc, tablette), ce qui est totalement déconseillé. “Ces stimuli constants créent une dépendance, ce qui nous pousse souvent à aller dormir plus tard que ce qui est bon pour nous”, soulignent les spécialistes du sommeil. Sans compter que “la lumière bleue peut perturber notre horloge biologique et réduire la production de mélatonine”.

Dans un autre registre, 27 % des répondants déclarent qu’éviter l’alcool et la caféine est l’un des moyens les plus efficaces pour bien dormir, mais, paradoxalement, seuls 20 % évitent activement ces substances avant d’aller se coucher…

Clairement, nous ne consacrons pas assez de temps à notre rituel du soir et notre hygiène du sommeil laisse bien souvent à désirer.

À lire aussi

Les conséquences sur la santé

Or, outre les problèmes de fatigue, d’irritation, de concentration, “les personnes qui accumulent un important déficit de sommeil sont plus sujettes à la dépression, présentent un risque de maladie cardiovasculaire et vieillissent plus vite. Un bon sommeil est donc un pilier essentiel du bien-être”, rappelle le Dr Inge Declercq, experte du sommeil et neurologue.

Si 41 % des Belges déclarent qu’une chambre à coucher sombre et calme est importante pour une bonne nuit de sommeil, et si plus de 59 % affirment qu’ils doivent leur meilleure nuit de sommeil à un bon matelas, l’étude a par ailleurs révélé trois les trois plus grands perturbateurs de sommeil (au cours des trois derniers mois) qui nous empêchent de dormir. En premier lieu, on cite un flux de pensées incessant (49,3 %), ensuite, une anxiété générale (29,9 %) et en troisième position, la situation financière personnelle (27,8 %).

Les conseils pour un bon sommeil du Dr Inge Declercq, experte du sommeil et neurologue

“L’insomnie est un problème complexe pour lequel il n’existe pas de solution miracle, reconnaît la spécialiste. Et une bonne nuit de sommeil commence pendant la journée. Mieux vous gérez votre temps d’éveil, mieux vous dormirez. Exposez-vous à la lumière du jour dès l’aube et bougez suffisamment. ”

Mieux dormir pour se réveiller au meilleur de sa forme ne serait pas nécessairement compliqué. “Se concentrer sur trois éléments simples - une déconnexion active pendant la journée, un rituel de sommeil apaisant et la création d’un environnement de sommeil idéal - fait déjà un monde de différence”.

1. La déconnexion quotidienne clé d’un meilleur sommeil

“Bien dormir ne signifie pas seulement dormir suffisamment longtemps, mais aussi dormir qualitativement et au bon moment. Autrement dit : il faut tenir compte de son rythme biologique, de son hygiène de sommeil et de son niveau de stress. Plus nous déconnectons pendant la journée, plus notre sommeil sera réparateur”, explique le Dr Declercq.

“Pour cela, vous pouvez vous essayer à des exercices quotidiens, même courts, de respiration et de visualisation, ou à une séance de yoga ou d’étirement relaxante. Ces exercices vous aident à calmer votre corps et à apaiser vos pensées. Qui plus est, une dose quotidienne de nature est également bénéfique : elle abaisse notre tension artérielle, réduit nos hormones de stress et améliore notre humeur. Faites une petite promenade quotidienne, enfourchez votre vélo ou asseyez-vous dans un parc. Profiter de l’air frais, de la verdure et des moments de silence et de repos cérébral pendant la journée aide à trouver plus facilement le sommeil le soir. ”

2. Remplacez les écrans par un rituel de sommeil régulier

“Les écrans sapent votre niveau d’énergie, votre santé et la qualité de votre sommeil. Utiliser des écrans numériques tous les soirs jusqu’à l’heure du coucher peut être considéré comme aussi néfaste pour la santé que manger dans des fast-foods ou fumer quotidiennement”, déclare le Dr Declercq, qui enchaîne sur un autre paradoxe du sommeil : “Nous savons tous que l’alcool et la caféine ont un impact négatif sur le sommeil et pourtant nous continuons à en consommer. L’alcool peut accélérer l’endormissement, mais il perturbe la qualité et la quantité du sommeil. La caféine, quant à elle, vous maintient éveillé. Elle bloque l’action de l’adénosine, une substance qui induit le sommeil, et nuit ainsi à la qualité des nuits de sommeil. ”

À savoir comment créer un rituel du soir favorisant le sommeil, la spécialiste répond : “Pour bien dormir, il est important de calmer son corps et son esprit. L’idéal est de mettre votre smartphone et votre ordinateur portable de côté deux à trois heures avant le coucher. Une heure avant le coucher, mieux vaut également éteindre la télévision pour éviter vraiment tout stimulus. Le soir, exit les écrans, préférez un bon livre ou une agréable conversation. Tamisez la lumière. Terminez votre soirée par des activités comme la méditation, les étirements ou l’écoute d’une musique calme. Instaurez votre rituel personnel. Au bout d’un certain temps, vous vous endormirez plus facilement et vous dormirez mieux”.

3. Créez un environnement de sommeil idéal

Si une déconnexion tout au long de la journée et un bon rituel sont importants, un environnement de sommeil confortable, sombre et calme est également primordial.