"Un jeudi, j’apprends que j’ai 95 % de cellules cancéreuses dans la moelle. Le verdict est sans appel"

“D’instinct je choisis la pédiatrie. Parce que là, il y a vraiment une promesse de vie, nous dit-elle, le regard souriant. On se retrouve avec des enfants, les couloirs sont décorés, les infirmières sont habillées de rose, elles sont douces. Il y a des bonbons, des personnages de Disney, de la bienveillance, quelque chose qui pousse à la vie alors qu’en oncologie générale, je voyais des personnes âgées en soins palliatifs. Pour moi, ça sentait la mort”. Aucune hésitation : “Pas grave si je suis la plus âgée du service. Je serai la Wendy de tous les enfants perdus. Et c’est ce qui s’est passé. J’avais plein de nouveaux petits copains de 2 ans, 3 ans, 5 ans… Mais aussi deux copines ados qui, malheureusement, sont décédées en cours de traitement…”, poursuit, d’un air soudain plus sombre, la jeune femme aujourd’hui guérie et âgée de 30 ans.

À lire aussi

"Cet été-là, je me suis sentie très fatiguée"

Les premiers symptômes, pas encore considérés comme signes de la maladie, sont apparus au mois d’août, alors que Loriane étudiait ses examens de rattrapage pour passer en rhéto. “Cet été-là, je me suis sentie très fatiguée, plus que d’habitude, ce qui n’a pas inquiété mes parents, ni les médecins, parce que j’étais en pleine session d’examens. C’était aussi la saison des festivals. J’avais passé un chouette moment au Pukkelpop. On s’est dit : ‘elle a bu quelques bières, elle s’est bien amusée, elle doit récupérer’. En plus, je travaillais comme étudiante dans un magasin de bricolage. Entre mes révisions, mes sorties et mon petit job, j’avais un été très chargé. Je réunissais tout pour être fatiguée”.

Jusque-là, a priori, rien de vraiment surprenant. “J’ai commencé à m’inquiéter quand, en montant sur l’échelle du magasin de bricolage pour ranger les articles dans les rayons, j’ai eu la tête qui tournait et l’impression que j’allais m’évanouir”. La prise de sang révèle ce qu’elle soupçonnait : un début d’anémie. “Mais comme chez nous, c’est un peu familial, on me donne du fer pour que ça passe”.

Le problème est qu’en deux semaines, l’état de Loriane se dégrade rapidement. “Mon taux de globules rouges était descendu à 7- 6, alors que la moyenne se situe aux alentours de 10-15, ce qui commençait à devenir très inquiétant”. Sa maman l’envoie chez un hématologue à Charleroi. Il ne trouve rien. “Je n’ai plus de force, plus de souffle et je me retrouve en fauteuil roulant, incapable de marcher. On finit par me faire une transfusion et une ponction médullaire, dans la moelle de la hanche”. Dans l’après-midi même, le 16 septembre, “c’était un jeudi, je m’en souviens, on apprend que j’ai 95 % de cellules cancéreuses dans la moelle. Le verdict est sans appel : c’est la leucémie lymphoblastique aiguë”.

"L’exemple de mon amie Justine me donne espoir"

Une annonce de diagnostic qui lui fait aujourd’hui lever les yeux au ciel et grimacer. Voyant l’hématologue tourner autour du pot, agacée, Loriane prend le relais et lui assène : “Bon, vous êtes en train de me dire que j’ai une leucémie, c’est ça ? ”. Il se fait que ce type de leucémie en particulier, l’étudiante la connaît plutôt bien. “Une amie d’enfance, Justine, l’avait eue et elle s’en était très bien sortie. Cet exemple m’a d’emblée donné espoir”. L’hématologue confirme, la rassure sur les très bons pronostics de ce cancer du sang et de la moelle, tout en lui indiquant qu’il n’y a pas de temps à perdre.

À lire aussi

Les choses s’enchaînent. “Mes parents avaient alors 57-58 ans. Je sens que le ciel leur tombe sur la tête et que c’est à moi de prendre les rênes même si je n’ai que 17 ans et demi. Dès ce jour, j’ai pris seule toutes mes décisions médicales. Et dans ces moments-là, j’arrive à trouver le calme en moi. Je décide de suivre les pas de mon amie, soignée aux Cliniques Saint-Luc”. Elle y sera hospitalisée le soir même.

Loriane Klupsch, déterminée ©Antoine LARSILLE

"J’ai enfin le sentiment d’être comprise"

“On commence tout de suite par me transfuser beaucoup de sang. Et c’est super, parce que je me sens aussitôt revivre. Je peux à nouveau respirer normalement. Alors qu’on me soupçonnait de jouer la comédie, j’ai enfin l’impression d’être comprise et le sentiment qu’on a trouvé la solution au problème. Une semaine après la prise de cortisone, il n’y a plus de cellules cancéreuses dans mon corps. Mais ce n’est pas pour autant que je suis guérie”. C’est en effet le début de la chimiothérapie qui va durer une année. Pour lui expliquer ce qui l’attendait, le médecin choisit une allégorie : “C’est comme dans un jardin. La cortisone a arraché les mauvaises herbes. Maintenant, il faut traiter le sol pour éviter qu’elles reviennent”, se rappelle-t-elle, avant de s’amuser : “On voit qu’on est en pédiatrie : tout est simple”. Son séjour, isolée en chambre stérile, durera deux mois.

Déjà fluette au départ, la blondinette chute à 46 kilos. “Mes cheveux commençaient à tomber, mais j’ai la chance d’avoir une maman et une sœur coiffeuse. Elles m’ont fait des coupes au fur et à mesure que mes cheveux tombaient. Mais très honnêtement, la perte de mes cheveux, c’était très secondaire. Je mettais des foulards dans tous les sens”.

Après trois ans de traitement, et une épée de Damoclès au-dessus de la tête – “tout symptôme était suspect : est-ce la maladie qui revient ? ” -, la jeune fille est déclarée guérie en 2016. Le port à cath, ce petit boîtier implanté sous la peau pour administrer la chimiothérapie, est retiré. “Symboliquement, c’était important. On m’annonce que je ne devrai plus revenir avant trois ans. En même temps, ça fait un peu 'parachute', dans le sens où on se sent perdu après avoir été habitué à ce cadre médicalisé, avec une quinzaine de personnes autour de soi (médecins, infirmières, diététicien, psy, kiné, oncologues…) Il y a une attention permanente et plus encore en pédiatrie, on est vraiment chouchouté. Et on a besoin de cette tendresse, d’attention”.

Loriane Klupsch, aujourd'hui comédienne ©Antoine LARSILLE

"Je commence seulement à en parler maintenant"

Son rêve de petite fille – devenir actrice -, peut commencer à se réaliser. Loriane Klupsch rentre au Conservatoire royal de Bruxelles. Maternée pendant toutes ces années, la jeune femme prend alors son indépendance. “Ce sont des études fort prenantes et très thérapeutiques aussi parce que l’on joue avec les émotions. Mais je me dois d’être en forme. Parce que les acteurs sont comme des athlètes, surtout au théâtre. Or les deux premières années de Conservatoire, je prends encore une chimiothérapie, j’ai toujours mon implant que je dois protéger et, surtout, je suis fatiguée de ce que je viens de vivre. Le corps récupère. C’est une fatigue physique et mentale”.

À lire aussi

Avec le recul, comment voit-on cette traversée ? “Je commence seulement à en parler maintenant parce que, avant, j’avais trop la tête dans le guidon. Je ne dirais pas que c’est derrière moi. Cela fait partie de moi et donc ce sera toujours avec moi. La vie, ce ne sont pas des morceaux, c’est un livre dont on tourne les pages. Par contre, je prends seulement conscience cette année, avec un travail psychologique, des traumas que j’avais un peu mis sous le tapis pour pouvoir avancer dans mes études et dans ma vie. Maintenant que je ne suis plus dans la combativité pour réussir mes études, trouver du boulot, je me pose. J’ai 30 ans, c’est un bon moment pour faire le point”.

"Ce cancer était un sacré caillou dans la chaussure"

De là à dire que cette épreuve l’a rendue plus forte, “je ne peux pas l’affirmer car j’avais déjà beaucoup de caractère avant, malgré ma très grande sensibilité. Mais je souhaitais surtout ne pas perdre de temps parce que je voulais être actrice et cette leucémie était un sacré caillou dans la chaussure. Donc, plus vite c’était fait, plus vite je pouvais passer à autre chose. On m’a proposé de doubler une année d’étude : pas question, pas le temps pour ça. A posteriori, je me demande d’ailleurs si parfois je n’ai pas été trop forte, trop courageuse. Je crois ne pas m’être laissé le temps de pleurer. Or, j’aurais pu aussi faire de la place à la tristesse. Parce que c’est normal de ressentir la tristesse, la peur, la culpabilité…”

À lire aussi

Toujours avec le recul, la jeune femme est convaincue que le suivi psychologique devrait être encore plus encouragé. C’est d’ailleurs l’une des revendications qu’elle a formulées dans le cadre de son rôle de patiente experte pour l’association Kick Cancer. Cette mission consiste à pouvoir accompagner et donner son avis en oncologie pédiatrique lors de séminaires ou de colloques, notamment sur la question de savoir comment améliorer la prise en charge. “Je pense que, lorsque l’on est ado, on ne sait pas exactement quels sont ses besoins fondamentaux, du moins en termes de psychologie. Avec l’association, on s’occupe d’un projet qui encadre cet aspect. Le projet AYA (Adolescent Young Adult). Le suivi psychologique est l’un des points que je défends, au même titre que l’adaptation aux adolescents et grands ados des divertissements proposés en pédiatrie, ou encore les infrastructures qui, elles aussi, sont peu adaptées aux adolescents”.

"Si je peux donner l’espoir à quelqu’un qui traverse ça, c’est gagné"

Aujourd’hui, comédienne de théâtre et de cinéma, Loriane Klupsch partage sa vie aux côtés de son compagnon entre Bruxelles et Paris. Pleine de projets professionnels, très passionnée par son métier, elle verra “pour la vie familiale plus tard”. En attendant, la jeune femme qui semble pleinement épanouie a eu recours à la cryopréservation, pour congeler des ovocytes. “Ma prise de sang a quand même montré que ma réserve ovarienne était sur le déclin. Ma fertilité a été impactée par la maladie et les traitements”, se justifie-t-elle.

S’il y avait un message qu’elle aimerait aujourd’hui faire passer, ce serait qu’elle s’est sentie “vraiment en manque de représentation à ce moment-là”. Car, “quand on traverse ce genre d’épreuve, on a toujours une personnalité publique à laquelle se rattacher. Quand on a un cancer du sein, on pense à Angelina Jolie qui s’est fait enlever ses deux seins. Il y a toujours un modèle. On se dit : si elle a pu le faire, je peux le faire aussi. Or, moi, à part ma copine Justine qui était passée par là, je n’avais pas vraiment de vision pour me projeter. Cela m’a manqué. Et si, à travers ce témoignage, je peux donner de l’espoir à quelqu’un qui traverse cette épreuve en ce moment, en lui disant que c’est possible, et que derrière, on peut avoir une vie, des projets ambitieux et réintégrer la société des vivants, ou même des valides quand on a été malade, alors, c’est gagné !”

©Antoine LARSILLE

Mots pour maux

A travers "Mots pour maux", La Libre a choisi de donner la parole à des personnes affectées par des maladies diverses, tant physiques que mentales, courantes ou rares. Des rencontres qui ont pour objectifs de comprendre leur quotidien, leurs difficultés et espoirs, de partager leur regard sur l'existence. Une manière aussi de rappeler que nul n'est à l'abri de ces accidents de la vie. Cette série est à retrouver un lundi sur deux sur notre site.