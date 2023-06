La Croix-Rouge rencontre des difficultés dans sa collecte de sang: "Le contexte n'est pas favorable"

En ce qui les concerne, "l'écart se creuse de plus en plus entre les demandes des hôpitaux et l'offre des donneurs", explique à l'agence Belga la coordinatrice Communication et Marketing du service du sang, Marie-Ange Moureaux. "Si 6 à 7% de la population générale est de groupe O-, 11 à 12% des besoins transfusionnels sont couverts par celui-ci. On appelle d'ailleurs ces donneurs 'donneurs universels'", complète le communiqué de presse de son employeur.