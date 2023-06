Mais aujourd’hui émergent de plus en plus de questions quant à l’impact que peut avoir ce contraceptif sur la femme. Il était déjà connu que la pilule avait tendance à provoquer une prise de poids, des troubles de l’humeur ou encore des saignements. Mais une étude suédoise publiée dans la revue Epidemiology and Psychiatric Sciences fait état d’un symptôme autrement plus inquiétant. En effet, après l’analyse de plus de 260 000 dossiers médicaux de femmes, les chercheurs ont établi que la prise de pilule contraceptive augmentait de 73 % le risque de dépression chez les femmes, en particulier pendant les 2 premières années qui suivent le début du traitement.

La cause ? Un effet secondaire lié aux hormones, d’après des chercheurs de l’Université d’Uppsala, en Suède. Selon leur rapport, “ces résultats pourraient s’expliquer par les fluctuations hormonales induites par l’initiation aux pilules contraceptives orales (CO), qui peuvent affecter les femmes particulièrement sensibles aux variations des taux d’hormones et de leurs métabolites”. “En outre, l’utilisation de CO pendant l’adolescence pourrait augmenter le risque de dépression plus tard dans la vie”, expliquent-ils, expliquant que les femmes ayant commencé à prendre la pilule plus jeunes présentaient des symptômes dépressifs 130 % plus élevés que les femmes adultes prenant la pilule, pour qui ces statistiques s’élèvent à 92 %.

L’étude a fait ses preuves de plus d’une façon. En effet, les chercheurs ont également observé, à travers des familles avec des filles, si le lien de causalité était établi. Le verdict est sans appel. Les personnes sous pilule développent plus de troubles dépressifs que les membres de la famille ne prenant pas ce contraceptif.

Les scientifiques se sont cependant défendus de toute accusation de chercher à nuire à l’image du contraceptif : “Les pilules contraceptives permettent aux femmes d’éviter les grossesses non désirées et peuvent également prévenir les maladies qui touchent les femmes, notamment le cancer de l’ovaire et le cancer de l’utérus”, s’est défendue l’une des auteures.